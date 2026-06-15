Pescia accelera sulla differenziata: a novembre al via la raccolta porta a porta

Il Comune di Pescia e Plures Alia avviano il percorso di trasformazione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani sull’intero territorio comunale. Il 30 novembre 2026 entrerà progressivamente in funzione il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta, esteso al capoluogo e alle frazioni collinari e montane, con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata e raggiungere i target previsti dalla pianificazione regionale. La trasformazione coinvolgerà oltre 19mila residenti e più di 10mila utenze complessive tra domestiche (9.234) e non domestiche (1.360).

La riorganizzazione del servizio nasce infatti dalla necessità di superare gli attuali livelli di raccolta differenziata del territorio comunale, oggi pari al 36,67%, sotto gli obiettivi fissati a livello regionale, che prevedono il raggiungimento del 75% entro il 2028. Attualmente nel territorio comunale vengono prodotte ogni anno oltre 12.900 tonnellate di rifiuti urbani, di cui più di 8.100 tonnellate costituite da rifiuto indifferenziato.

Il nuovo sistema introdurrà un modello di raccolta omogeneo su tutto il territorio comunale, accompagnato da soluzioni organizzative calibrate sulle diverse caratteristiche delle aree urbane, collinari e montane, con l’obiettivo di rendere il servizio più efficiente, migliorare la qualità dei materiali raccolti e ridurre progressivamente il quantitativo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento.

"Dopo un lavoro intenso – conferma Riccardo Franchi, sindaco di Pescia – siamo finalmente giunti all’avvio del servizio, una svolta storica per Pescia. Il passaggio al sistema di raccolta rifiuti differenziata porta a porta, già adottato dai Comuni limitrofi, contribuirà a migliorare un servizio non più attuale e che oggi presenta diverse criticità, innanzitutto nella quota di raccolta differenziata ben al di sotto della media regionale. Il nuovo sistema permetterà di contrastare il fenomeno incivile degli abbandoni di rifiuti e migliorare il decoro urbano su tutto il territorio comunale. Si tratta di un cambiamento significativo, che comprensibilmente richiederà un certo

periodo affinché tutti i cittadini si adeguino pienamente al nuovo servizio. Come amministrazione comunale svolgeremo assemblee pubbliche nelle frazioni per illustrare le nuove modalità di raccolta, sarà aperto un punto informativo, attivato un call center telefonico e sarà ampiamente distribuito materiale informativo. Tutti i nostri uffici e quelli di Plures Alia sono a disposizione per fornire ogni aiuto e accompagnare le persone in particolare nei primi mesi".

L’avvio del nuovo sistema, inizialmente previsto nei mesi precedenti, è stato riprogrammato da Plures Alia al fine di completare le procedure di approvvigionamento delle attrezzature necessarie e garantire una partenza uniforme ed efficace del servizio su tutto il territorio comunale.

"Abbiamo chiesto a Plures Alia di accelerare il percorso – conferma il sindaco Riccardo Franchi – da parte nostra c’è sempre stata disponibilità ad avviare il servizio porta a porta quanto prima. Alcuni aspetti tecnici, esterni alla nostra volontà, hanno richiesto tempi più lunghi del previsto, ma oggi siamo soddisfatti di poter finalmente dare il via al nuovo sistema".

"Tutti gli attuali cassonetti stradali, ad eccezione delle campane del vetro, saranno progressivamente rimossi - spiega Giacomo Ghilardi, assessore all’Ambiente - e sostituiti dalla raccolta porta a porta. Questo consentirà di aumentare la quota di raccolta differenziata e portarla al livello degli altri Comuni toscani. Al momento quello di Pescia è fra i più bassi in tutta la Toscana con un impatto molto forte sull’ambiente, oltre che sui costi. È un primato negativo che vogliamo superare".

"Si tratta di una trasformazione importante per il territorio comunale – spiega Lorenzo Perra, presidente di Plures Alia – che punta a costruire un sistema più moderno, sostenibile ed efficace, accompagnando cittadini e attività economiche in ogni fase del cambiamento attraverso informazione, assistenza e strumenti dedicati".

A partire dal 6 luglio sarà attivato un punto informativo dedicato in via Amendola 68 a Pescia, dove cittadini e utenze potranno ricevere informazioni sul nuovo servizio, chiarire dubbi, aggiornare i propri dati e prenotare la consegna del kit per la raccolta differenziata.

Il pop up store sarà aperto tutti i lunedì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 13.30 e tutti i martedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19.30. Nella fase iniziale il punto informativo svolgerà attività di assistenza e accompagnamento al nuovo servizio; la distribuzione dei kit partirà successivamente, una volta completata la disponibilità delle attrezzature.

Parallelamente prenderà il via un calendario di assemblee pubbliche sul territorio comunale, che accompagneranno i cittadini verso l’attivazione del nuovo sistema di raccolta. Sono inoltre previste attività informative dedicate alle utenze non domestiche e l’attivazione di un canale telefonico dedicato attraverso il call center.

Il calendario degli incontri prevede:

- 16 giugno ore 21 – Bar “Smeraldo” da Mizio, Pesciamorta;

- 22 giugno ore 18.30 – Sala Consiliare di Pescia, incontro dedicato alle utenze non domestiche;

- 25 giugno ore 21 – Cinema Splendor, Pescia;

- 29 giugno ore 21 – Circolo Agape, Collodi;

- 1° luglio ore 21 – Circolo Arci di Alberghi;

- 20 luglio ore 18.30 – Sala Consiliare di Pescia, incontro dedicato alle utenze non domestiche;

- 20 luglio ore 21 – Ex asilo via delle Botteghe (nei locali della parrocchia) Veneri;

- 28 luglio ore 21 – Ex Mercato dei Fiori, Pescia;

- 9 settembre ore 18.30 – Circolo di Castelvecchio;

-15 settembre ore 21 – Circolo Arci “Agorà” di Pietrabuona;

-22 settembre ore 21 – Circolo Arci San Quirico;

 30 settembre ore 21 – Circolo APS “Sandro Maltagliati” di Vellano.

Per alcune località periferiche sarà inoltre prevista la consegna diretta dei kit durante le assemblee pubbliche, così da facilitare l’avvio del nuovo servizio nelle aree collinari e montane.

Con il nuovo servizio dovranno essere conferiti separatamente rifiuti organici, carta e cartone, imballaggi in plastica, metallo e tetrapak e il residuo non differenziabile. Il vetro continuerà invece ad essere raccolto tramite le apposite campane stradali dedicate.

I rifiuti dovranno essere esposti entro le ore 21 del giorno precedente al ritiro secondo il calendario di raccolta, consultabile sul sito del gestore e tramite Aliapp. Le frequenze previste dal calendario settimanale sono: lunedì e giovedì organico; martedì carta e cartone; mercoledì imballaggi in plastica, metallo e tetrapak; venerdì residuo non differenziabile.

Per le aree collinari e montane saranno individuati specifici punti di esposizione collettivi, raggiungibili da mezzi d’opera e definiti sulla base delle caratteristiche territoriali e delle esigenze operative, in modo da garantire sostenibilità ed efficacia del servizio anche nelle zone a minore densità abitativa.

Il progetto di riorganizzazione del servizio nel Comune di Pescia rientra tra gli interventi presentati da ATO Toscana Centro nell’ambito del Programma Regionale FESR Toscana 2021-2027 dedicato al miglioramento della raccolta differenziata e alla promozione dell’economia circolare.

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

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