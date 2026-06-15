Politiche attive: il Pnrr è agli sgoccioli, ma la formazione di Gol continua

Il Pnrr giunge al termine, ma in Toscana la formazione di Gol non si ferma. I beneficiari del programma di riforma delle politiche attive del lavoro previsto dal Piano di ripresa e resilienza potranno continuare fino a tutto il 2027 ad usufruire gratuitamente dei corsi messi a disposizione su tutto il territorio regionale sia attraverso i cataloghi di percorsi Upskilling in ambito digitale, sia attraverso l’Assegno Formazione Gol.

“E’ il risultato diretto della capacità della Toscana di aver saputo raggiungere e superare tutti i target fissati dal Programma, garantendosi così la continuità degli interventi”, commenta l’assessore al lavoro Alberto Lenzi, spiegando il significato della delibera approvata nell’ultima seduta di giunta che elimina le restrizioni introdotte negli ultimi mesi per far fronte alle scadenze normative del Pnrr e riapre pienamente l'accesso ai percorsi formativi su tutto il territorio.

Ad oggi in Toscana sono oltre 77mila le persone che hanno completato con successo un percorso formativo, di cui quasi 38mila nell'ambito dell'acquisizione di competenze digitali. “Questi numeri – prosegue Lenzi – hanno consentito di sbloccare la fase successiva del Programma, orientata al pieno conseguimento degli obiettivi della riforma GOL e all'erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) in materia di politiche attive del lavoro e della formazione”.

Due i canali attraverso i quali i beneficiari potranno continuare ad accedere gratuitamente ai corsi di formazione. Il primo è rappresentato dai cataloghi "GOL in Toscana", che includono numerosi percorsi brevi di upskilling digitale recentemente approvati e disponibili sull'intero territorio regionale. Il secondo è l'Assegno Formazione GOL, misura sperimentale pensata per chi non trova risposta alle proprie esigenze nei cataloghi ordinari o risiede in aree interne lontane dai principali centri formativi. Tramite l’Assegno, accessibile attraverso i Centri per l'Impiego, sono disponibili percorsi di aggiornamento fino a 150 ore e percorsi di riqualificazione fino a 330 ore, inclusi corsi per qualifiche professionali, certificazione delle competenze, formazione obbligatoria, abilitazioni per attrezzature e patenti di guida professionale, e corsi di lingua e informatica.

La scelta del percorso più adeguato avviene con il supporto degli operatori dei Centri per l'Impiego — o delle Agenzie per il Lavoro per i cataloghi — attraverso la sottoscrizione di un Patto di servizio, al termine di un percorso di profilazione basato sulle esigenze individuali e sul posizionamento rispetto al mercato del lavoro.

Possono aderire al Programma GOL lavoratori in cassa integrazione, disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL, beneficiari di sostegno al reddito assistenziale, percettori del Supporto per la Formazione e il Lavoro, lavoratori fragili e vulnerabili (giovani NEET under 30, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori over 55), disoccupati da almeno sei mesi e lavoratori con redditi molto bassi (working poor).

Maggiori informazioni su corsi e modalità di accesso: https://www.regione. toscana.it/-/corsi-di- aggiornamento-e- riqualificazione-professionale

Fonte: Regione Toscana