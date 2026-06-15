A Ponte a Elsa al via la 31esima edizione di Elsacinema

A Ponte a Elsa parte la 31 edizione di Elasacinema, il cinema all'aperto gratuito nei giardini di via xxv aprile. Le proiezioni, che cominceranno alle ore 22, partiranno giovedì 18 giugno e termineranno il 6 agosto.

"Nonostante le piattaforme abbiano invaso le nostre abitudini trasformandole, facendo diventare "normale" la visione di un film nella solitudine di un salotto su un comodo divano illuminati da una smartv tv o da qualunque altro device, crediamo che sia importante riaffermare l'importanza del significato sociale e della bellezza di vedere un film insieme ad altre persone, nel nostro caso all'aperto tra i pini sorseggiando una buona birra un momento per socializzare la passione del cinema un incontro fuori dalla dipendenza virtuale dei social", dichiarano gli organizzatori.

Il programma

Giovedì 18 giugno - Lavoreremo da grandi

Titolo originale: Lavoreremo da grandi

Nazione: Italia

Anno: 2026

Genere: Commedia

Regia: Antonio Albanese

Cast: Antonio Albanese, Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero

Produzione: Palomar, PiperFilm

Trama:

Tre amici, Beppe, Umberto e Gigi, attendono l'arrivo del giovane Toni per festeggiare la sua ritrovata libertà. Umberto è un musicista fallito, ha mandato in malora l'azienda del padre e ha già due separazioni alle spalle. Gigi è stato appena diseredato dalla zia, è ubriaco e indossa una delle sue vecchie parrucche in segno di protesta.

Giovedì 25 giugno - Lola corre

Nazione: Germania

Anno: 1998

Genere: Drammatico

Durata: 81'

Regia: Tom Tykwer

Cast: Franka Potente, Moritz Bleibtreu, Herbert Knaup, Armin Rohde, Joachim Król, Ludger Pistor

Produzione: Stefan Arndt

Trama:

Lola deve aiutare il suo findanzato a trovare una borsa piena di soldi da consegnare ad un boss della malavita. Corre per tutta la città ma senza trovare niente, così decide di chiederli al padre

Giovedì 2 luglio - Zootropolis 2

Nazione: USA

Anno: 2025

Genere: Animazione, Avventura, Azione

Durata: 108

Regia: Jared Bus

Cast: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Michela Giraud

Produzione: The Walt Disney Company, Walt Disney Animation Studios

Trama:

I detective Judy Hopps e Nick Wilde si ritrovano sulle tortuose tracce di un misterioso rettile il quale, giunto a Zootropolis, sta mettendo a soqquadro la metropoli dei mammiferi. Per risolvere il caso, Judy e Nick dovranno indagare sotto copertura in aree inconsuete e poco battute della città, mettendo inaspettatamente in crisi la loro altrimenti proficua collaborazione.

Giovedì 9luglio - Father Mother Sister Brother

Si

Nazione: USA, Italia, Francia

Anno: 2025

Genere: Commedia, Drammatico

Durata: 110

Regia: Jim Jarmusc

Cast: Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Mayim Bialik, Sarah Greene, Indya Moore, Vicky Krieps, Luka Sabbat

Produzione: CG Cinéma, Exoskeleton, Hail Mary Pictures, Saint Laurent

Trama:

Lungometraggio attentamente costruito in forma di trittico. Tre storie che raccontano le relazioni tra figli adulti, i loro genitori piuttosto distanti e tra fratelli. Ognuna delle tre parti è ambientata nel presente e ciascuna in un paese diverso. FATHER è ambientato nel Nord-Est degli Stati Uniti, MOTHER a Dublino, e SISTER BROTHER a Parigi. Una serie di ritratti intimi, osservati senza giudizio, in cui la commedia è attraversata da sottili momenti di malinconia.

Giovedì 16 luglio - Bugonia

Conosciuto anche come:

Nazione: Irlanda, Corea del Sud, USA

Anno: 2025

Genere: Commedia

Durata: 120

Regia: Yorgos Lanthimos

Cast: Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone, Stavros Halkias, J. Carmen Galindez Barrera, Cedric Dumornay, Marc T. Lewis, Roger Carvalho, Aidan Delbis

Produzione: CJ ENM, CJ Entertainment, Element Pictures, Fremantle, Fruit Tree, Square Peg

Trama:

Due giovani ossessionati dalle teorie del complotto rapiscono l?influente CEO di una grande azienda, convinti che sia un?aliena decisa a distruggere il pianeta Terra.

Giovedì 23 luglio - POSSESSION

Titolo Originale: POSSESSION

Regia: Andrzej Zulawski

Interpreti: Isabelle Adjani, Sam Neill, Heinz Bennent, Margit Carstensen, Michael Hogben, Shaun Lawton

Durata: h 2.07

Nazionalità: Francia, Germania 1981

Genere: horror

Regia di Andrzej Zulawski

Trama del film Possession

Una donna rivela al marito di avere un amante e il loro matrimonio entra in crisi. Il marito però non si consola, e facendola seguire scopre che ha anche un misterioso secondo amante

Giovedì 30 luglio - Cinque secondi

Nazione: Italia

Anno: 2025

Genere: Commedia

Durata:

Regia: Paolo Virzi

Cast: Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi, Ilaria Spada

Produzione: Greenboo Production, Indiana Production, Motorino Amaranto, Vision Distribution

Trama:

Protagonista un uomo burbero e solitario che vive nelle stalle ristrutturate di Villa Guelfi, un?antica dimora in rovina. La sua vita è monotona, trascorsa tra il fumo del suo sigaro toscano e l?indifferenza verso il mondo che lo circonda. Un giorno, scopre che la villa vicina è stata occupata da una comunità di giovani studenti e neolaureati, che si dedicano a riportare in vita la campagna e i vigneti abbandonati

Giovedì 6 agosto - Le città di pianura

Nazione: Italia, Germania

Anno: 2025

Genere: Commedia

Durata: 98

Regia: Francesco Sossa

Cast: Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran, Andrea Pennacchi

Produzione: Vivo Film, Rai Cinema

Trama:

Carlobianchi e Doriano, due spiantati cinquantenni, hanno un'ossessione: andare a bere l'ultimo bicchiere. Una notte, vagando in macchina da un bar all'altro, si imbattono per caso in Giulio, un timido studente di architettura: l'incontro con questi due improbabili mentori trasformerà profondamente Giulio nel suo modo di vedere il mondo e l'amore, e di immaginare il futuro. Un road movie nella sterminata pianura veneta che viaggia alla velocità con cui si smaltisce una sbronza.

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