Presentata la stagione 2026-27 del Teatro Verdi: il programma

Questa mattina sul palcoscenico del Teatro Verdi di Firenze è stata presentata la nuova stagione teatrale da Claudio Bertini e Giovanni Vernassa, che ne curano la gestione per Antico Teatro Pagliano. La Campagna Abbonamenti inizia lunedì 15 giugno esclusivamente presso la biglietteria del Teatro Verdi in via Ghibellina 97 (aperta da lunedi a venerdi in orario 9-13 e 16-19).
Il programma completo
10 SPETTACOLI IN ABBONAMENTO COMPLETO
29 ott – 1 nov — Bello di mamma! di e con Enrico Brignano
13–15 nov — Il ragazzo dai pantaloni rosa – il musical con Rossella Brescia, regia Massimo Romeo Piparo
4–6 dic — Scandalo con Anna Valle e Gianmarco Saurino, scritto e diretto da Ivan Cotroneo
18–20 dic — Amélie – il musical con Giulia Ottonello, regia Eugenio Contenti
29–31 dic — Benvenuti in casa Esposito con Giovanni Esposito, regia Alessandro Siani
29–31 gen — Notte prima degli esami, regia Fausto Brizzi
11–14 feb — Bancàl con Virginia Raffaele, regia Federico Tiezzi
19–21 feb — Malinconico moderatamente felice con Massimiliano Gallo
18–21 mar — …E fuori nevica! di e con Vincenzo Salemme
9–11 apr — Gloria – il musical con Valeria Mancini, musiche Umberto Tozzi
SPETTACOLI A SCELTA (per abbonamento completo)
10 ott — Il Badante con Paolo Ruffini
24 ott — Il lago dei cigni – Roma City Ballet Company (Danza e Balletto)
5 nov — Spettacolo teatrale di Maccio Capatonda
21–22 nov — Fratello Sole, Sorella Luna (dall'opera di Franco Zeffirelli)
28 nov — Prima della Prima con Filippo Bisciglia
15 dic — Uno, nessuno e centomila con Maurizio Battista
26–27 dic / 5–6 gen — Din Don Down con Paolo Ruffini
28 dic — Lo Schiaccianoci – Roma City Ballet Company (Danza e Balletto)
2–3 gen — Belle e la Bestia – il musical
7 gen — Le donne non fanno ridere con Paolo Ruffini
9–10 gen — Solo – The legend of quick-change con Arturo Brachetti
15–17 gen — Aggiungi un posto a tavola con Giovanni Scifoni, special guest Lorella Cuccarini
24 gen — Romeo e Giulietta – Russian Classical Ballet (Danza e Balletto)
28 gen — Elio – La rivalutazione della tristezza con Elio
5 feb — Vivavoce con Alessandro Siani
6–7 feb — Piccole donne – il musical
5 mar — Io, Don Chisciotte – Balletto di Roma (Danza e Balletto)
6–7 mar — Nessuno. Le avventure di Ulisse con Stefano Accorsi
13–14 mar — C'era una volta con I Legnanesi
16 apr — Notre-Dame de Paris – Balletto di Milano (Danza e Balletto)
17–18 apr — Rumori fuori scena
23–25 apr — STOMP
1–2 mag — Cenerentola – il musical
4 mag — Ballet 3K / Rachmaninoff – Balletto di Siena
15–16 mag — Perfetti sconosciuti, regia Paolo Genovese
SPETTACOLI A SCELTA OFF VERDI
23 ott – 1 nov (Teatro di Fiesole) — Le cognate, regia Massimo Chiesa
21 nov (Teatro Cartiere Carrara) — Monet – una vita a colori con Marco Goldin
30 nov (Teatro Puccini) — Caveman – l'uomo delle caverne con Maurizio Colombi
9–31 gen (Teatro di Fiesole) — Rumors di Neil Simon, regia Massimo Chiesa
9–14 mar (Teatro di Fiesole) — Il Tartufo di Molière, adattamento e regia Alessandro Riccio
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