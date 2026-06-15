Presentata la stagione 2026-27 del Teatro Verdi: il programma

Questa mattina sul palcoscenico del Teatro Verdi di Firenze è stata presentata la nuova stagione teatrale da Claudio Bertini e Giovanni Vernassa, che ne curano la gestione per Antico Teatro Pagliano. La Campagna Abbonamenti inizia lunedì 15 giugno esclusivamente presso la biglietteria del Teatro Verdi in via Ghibellina 97 (aperta da lunedi a venerdi in orario 9-13 e 16-19).

Il programma completo

10 SPETTACOLI IN ABBONAMENTO COMPLETO

29 ott – 1 nov — Bello di mamma! di e con Enrico Brignano

13–15 nov — Il ragazzo dai pantaloni rosa – il musical con Rossella Brescia, regia Massimo Romeo Piparo

4–6 dic — Scandalo con Anna Valle e Gianmarco Saurino, scritto e diretto da Ivan Cotroneo

18–20 dic — Amélie – il musical con Giulia Ottonello, regia Eugenio Contenti

29–31 dic — Benvenuti in casa Esposito con Giovanni Esposito, regia Alessandro Siani

29–31 gen — Notte prima degli esami, regia Fausto Brizzi

11–14 feb — Bancàl con Virginia Raffaele, regia Federico Tiezzi

19–21 feb — Malinconico moderatamente felice con Massimiliano Gallo

18–21 mar — …E fuori nevica! di e con Vincenzo Salemme

9–11 apr — Gloria – il musical con Valeria Mancini, musiche Umberto Tozzi

SPETTACOLI A SCELTA (per abbonamento completo)

10 ott — Il Badante con Paolo Ruffini

24 ott — Il lago dei cigni – Roma City Ballet Company (Danza e Balletto)

5 nov — Spettacolo teatrale di Maccio Capatonda

21–22 nov — Fratello Sole, Sorella Luna (dall'opera di Franco Zeffirelli)

28 nov — Prima della Prima con Filippo Bisciglia

15 dic — Uno, nessuno e centomila con Maurizio Battista

26–27 dic / 5–6 gen — Din Don Down con Paolo Ruffini

28 dic — Lo Schiaccianoci – Roma City Ballet Company (Danza e Balletto)

2–3 gen — Belle e la Bestia – il musical

7 gen — Le donne non fanno ridere con Paolo Ruffini

9–10 gen — Solo – The legend of quick-change con Arturo Brachetti

15–17 gen — Aggiungi un posto a tavola con Giovanni Scifoni, special guest Lorella Cuccarini

24 gen — Romeo e Giulietta – Russian Classical Ballet (Danza e Balletto)

28 gen — Elio – La rivalutazione della tristezza con Elio

5 feb — Vivavoce con Alessandro Siani

6–7 feb — Piccole donne – il musical

5 mar — Io, Don Chisciotte – Balletto di Roma (Danza e Balletto)

6–7 mar — Nessuno. Le avventure di Ulisse con Stefano Accorsi

13–14 mar — C'era una volta con I Legnanesi

16 apr — Notre-Dame de Paris – Balletto di Milano (Danza e Balletto)

17–18 apr — Rumori fuori scena

23–25 apr — STOMP

1–2 mag — Cenerentola – il musical

4 mag — Ballet 3K / Rachmaninoff – Balletto di Siena

15–16 mag — Perfetti sconosciuti, regia Paolo Genovese

SPETTACOLI A SCELTA OFF VERDI

23 ott – 1 nov (Teatro di Fiesole) — Le cognate, regia Massimo Chiesa

21 nov (Teatro Cartiere Carrara) — Monet – una vita a colori con Marco Goldin

30 nov (Teatro Puccini) — Caveman – l'uomo delle caverne con Maurizio Colombi

9–31 gen (Teatro di Fiesole) — Rumors di Neil Simon, regia Massimo Chiesa

9–14 mar (Teatro di Fiesole) — Il Tartufo di Molière, adattamento e regia Alessandro Riccio