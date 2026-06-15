Presentata la stagione 2026-27 del Teatro Verdi: il programma

Condividi su:
Leggi su mobile

Questa mattina sul palcoscenico del Teatro Verdi di Firenze è stata presentata la nuova stagione teatrale da Claudio Bertini e Giovanni Vernassa, che ne curano la gestione per Antico Teatro Pagliano. La Campagna Abbonamenti inizia lunedì 15 giugno esclusivamente  presso la biglietteria del Teatro Verdi in via Ghibellina 97 (aperta da lunedi a venerdi in orario 9-13 e 16-19).

Il programma completo

10 SPETTACOLI IN ABBONAMENTO COMPLETO

29 ott – 1 novBello di mamma! di e con Enrico Brignano

13–15 novIl ragazzo dai pantaloni rosa – il musical con Rossella Brescia, regia Massimo Romeo Piparo

4–6 dicScandalo con Anna Valle e Gianmarco Saurino, scritto e diretto da Ivan Cotroneo

18–20 dicAmélie – il musical con Giulia Ottonello, regia Eugenio Contenti

29–31 dicBenvenuti in casa Esposito con Giovanni Esposito, regia Alessandro Siani

29–31 genNotte prima degli esami, regia Fausto Brizzi

11–14 febBancàl con Virginia Raffaele, regia Federico Tiezzi

19–21 febMalinconico moderatamente felice con Massimiliano Gallo

18–21 mar…E fuori nevica! di e con Vincenzo Salemme

9–11 aprGloria – il musical con Valeria Mancini, musiche Umberto Tozzi

SPETTACOLI A SCELTA (per abbonamento completo)

10 ottIl Badante con Paolo Ruffini

24 ottIl lago dei cigni – Roma City Ballet Company (Danza e Balletto)

5 nov — Spettacolo teatrale di Maccio Capatonda

21–22 novFratello Sole, Sorella Luna (dall'opera di Franco Zeffirelli)

28 novPrima della Prima con Filippo Bisciglia

15 dicUno, nessuno e centomila con Maurizio Battista

26–27 dic / 5–6 genDin Don Down con Paolo Ruffini

28 dicLo Schiaccianoci – Roma City Ballet Company (Danza e Balletto)

2–3 genBelle e la Bestia – il musical

7 genLe donne non fanno ridere con Paolo Ruffini

9–10 genSolo – The legend of quick-change con Arturo Brachetti

15–17 genAggiungi un posto a tavola con Giovanni Scifoni, special guest Lorella Cuccarini

24 genRomeo e Giulietta – Russian Classical Ballet (Danza e Balletto)

28 genElio – La rivalutazione della tristezza con Elio

5 febVivavoce con Alessandro Siani

6–7 febPiccole donne – il musical

5 marIo, Don Chisciotte – Balletto di Roma (Danza e Balletto)

6–7 marNessuno. Le avventure di Ulisse con Stefano Accorsi

13–14 marC'era una volta con I Legnanesi

16 aprNotre-Dame de Paris – Balletto di Milano (Danza e Balletto)

17–18 aprRumori fuori scena

23–25 aprSTOMP

1–2 magCenerentola – il musical

4 magBallet 3K / Rachmaninoff – Balletto di Siena

15–16 magPerfetti sconosciuti, regia Paolo Genovese

SPETTACOLI A SCELTA OFF VERDI

23 ott – 1 nov (Teatro di Fiesole)Le cognate, regia Massimo Chiesa

21 nov (Teatro Cartiere Carrara)Monet – una vita a colori con Marco Goldin

30 nov (Teatro Puccini)Caveman – l'uomo delle caverne con Maurizio Colombi

9–31 gen (Teatro di Fiesole)Rumors di Neil Simon, regia Massimo Chiesa

9–14 mar (Teatro di Fiesole)Il Tartufo di Molière, adattamento e regia Alessandro Riccio

 


<< Indietro

torna a inizio pagina