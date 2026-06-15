Ripristinata la targa per Norma Cossetto dopo l'atto vandalico

"Accolgo con favore il ripristino della targa dedicata a Norma Cossetto, vandalizzata e vilipesa nella notte tra il 24 e il 25 aprile scorsi a Firenze. Tuttavia, non posso nascondere il mio rammarico nel constatare che, ancora una volta, non è stata corretta la dicitura riportata sulla targa, nonostante le segnalazioni effettuate già nei mesi scorsi.

A seguito di un precedente episodio vandalico, avvenuto nel mese di febbraio, avevo infatti richiesto personalmente all’Assessore competente di provvedere alla correzione dell’errore presente sulla targa. Successivamente avevo formalizzato tale richiesta tramite posta elettronica e, in data 17 febbraio, avevo ricevuto rassicurazioni circa l’impegno dell’Amministrazione a intervenire.

Purtroppo, con il nuovo ripristino, l’errore è rimasto immutato. È difficile comprendere come l’Assessorato alla Toponomastica possa incorrere per l’ennesima volta nella stessa svista, soprattutto dopo le segnalazioni ricevute e gli impegni assunti.

Non si tratta di una questione secondaria. Il rispetto della memoria di Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al Merito Civile e vittima di una delle pagine più drammatiche della storia del Novecento italiano, impone attenzione, precisione e sensibilità istituzionale. Una targa commemorativa non è un semplice elemento di arredo urbano: rappresenta un presidio di memoria e un messaggio rivolto alle future generazioni.

Per questo rivolgo un appello all’Amministrazione comunale affinché provveda tempestivamente alla correzione definitiva della dicitura, ponendo fine a una vicenda che rischia di trasformarsi in un’inaccettabile mancanza di rispetto verso la memoria di Norma Cossetto e verso tutti coloro che ritengono fondamentale preservare la verità storica.

Firenze merita istituzioni attente e rispettose della propria memoria. Su questi temi non possono esserci superficialità né approssimazioni.

Quando si parla di memoria condivisa e rispetto delle vittime, l’Amministrazione deve dimostrare con i fatti, e non solo con le parole, la dovuta attenzione."

Così Barbara Nannucci: Consigliere Quartiere 3 della Lega.

Fonte: Ufficio Stampa

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