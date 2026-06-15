Risse con feriti ad Arezzo, denunciato il conducente dell’auto coinvolta negli scontri

Nelle ore successive ai disordini avvenuti nella notte del 14 giugno nel centro di Arezzo, la Questura ha disposto i primi provvedimenti amministrativi nei confronti dei soggetti coinvolti. Gli episodi si sono verificati nell’area compresa tra Porta San Lorentino e piazza ex Cadorna, dove si sono registrati scontri tra gruppi di giovani, in parte sotto l’effetto dell’alcol.

Il questore Cristiano Tatarelli ha firmato tre fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti individui non residenti nel comune di Arezzo, sulla base delle prime risultanze investigative condotte dalla Polizia di Stato.

Le attività di indagine hanno inoltre portato alla denuncia del presunto responsabile dell’investimento avvenuto nel corso dei disordini e al sequestro probatorio del veicolo utilizzato. L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di violenze urbane che gli inquirenti stanno ancora ricostruendo nei dettagli.

La Questura ha precisato che gli accertamenti proseguono per definire con precisione la dinamica dei fatti e individuare ulteriori soggetti coinvolti, non escludendo l’adozione di ulteriori misure preventive e amministrative al termine degli approfondimenti investigativi.