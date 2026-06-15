Rubino Mediceo, 27 aziende e oltre 80 etichette in concorso: il 16 giugno le degustazioni

È ai blocchi di partenza il Concorso Rubino Mediceo che rappresenta un’autentica anteprima della rassegna Medicea Wine Festival, che si svolgerà in luglio a Cerreto Guidi, con tanti elementi di attrazione, culturali e gastronomici, all’insegna della valorizzazione del territorio e delle sue produzioni. È stata al di sopra delle migliori aspettative la risposta dei produttori per la selezione di vini “Rubino Mediceo” che, giunta alla 19° edizione, è promossa dall’Associazione Turistica Pro Loco e dal Comune di Cerreto Guidi.

Sono 27 le aziende dell’Empolese Valdelsa e del Montalbano che hanno aderito al concorso, per un totale di oltre 80 etichette, tra vini spumanti, vini bianchi, rosati, chianti DOCG, rossi e vini dolci. La ‘palla’ passa ora nel campo delle giurie, chiamate a valutare i vini.

La Commissione Tecnica, nominata dalla Pro Loco, è quest’anno composta da Roberto Baldi (Sommelier – FISAR), Marco Monti (Sommelier AIS); Fabio Tamburini (Sommelier AIS); Viola Meacci (Enologa); Riccardo Pucci (Enologo) e Margherita Sanesi (Enologa).

Alla giuria tecnica si affiancano le sei Commissioni Popolari (una per ciascuna categoria di concorso) composte soprattutto da chi ha partecipato ai Corsi di avvicinamento al vino organizzati dalla Pro Loco. La valutazione e gli assaggi avverranno Martedì 16 giugno a partire dalle ore 21,00 al Circolo ARCI “L. Rossetti” di Cerreto Guidi.

Si ricorda che i vini partecipanti sono suddivisi in sei categorie: Vini spumanti; Vini bianchi; Vini rosati; Vini Chianti D.O.C.G.; Vini rossi, a esclusione dei Chianti D.O.C.G.; Vini dolci e che la proclamazione dei vini vincitori avverrà nell’ambito del “Medicea Wine Festival” (11-25 luglio 2026).

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa