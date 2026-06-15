Successo per il saggio finale di ginnastica della Polisportiva Certaldo

Svoltosi ieri alla palestra Carducci, gremita in ogni ordine di posto, il saggio finale di ginnastica artistica ha concluso l’anno sportivo della Polisportiva Certaldo, offrendo alla comunità un momento di partecipazione e condivisione.

L’Amministrazione comunale desidera rivolgere un ringraziamento alla Polisportiva Certaldo per il saggio finale di ginnastica artistica, che ha visto protagoniste oltre cento bambine. Attraverso le esibizioni presentate, le giovani atlete hanno mostrato il percorso svolto durante l’anno e i risultati raggiunti grazie all’impegno, alla costanza e alla passione.

La ginnastica artistica rappresenta un’importante occasione di crescita non solo sportiva: attraverso questa disciplina si imparano il rispetto delle regole, la disciplina, il valore del lavoro di squadra e la capacità di affrontare le difficoltà con determinazione, comprendendo che ogni traguardo si raggiunge passo dopo passo.

La Polisportiva Certaldo si conferma una realtà associativa di grande valore per il territorio, capace di offrire a bambini e giovani un ambiente sano, educativo e inclusivo, nel quale lo sport diventa strumento di crescita personale, aggregazione e benessere.

Il saggio finale ha rappresentato ancora una volta il risultato del lavoro svolto durante l’anno da istruttori, dirigenti, volontari e famiglie, ai quali va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per l’impegno profuso a favore delle nuove generazioni e della comunità.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa