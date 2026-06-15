Salute e cibo, Asl Toscana Centro e Coldiretti firmano un accordo di collaborazione

La salute passa anche attraverso il cibo e dalla valorizzazione di un’alimentazione sana - equilibrata a di qualità (con prodotti di eccellenza magari del territorio e a filiera corta) - può nascere un’alleanza per educare a più salutari stili di vita, prevenendo le patologie (e ritardandole) prima che si verifichino. E’ l’idea al centro dell’accordo firmato oggi da Asl Toscana Centro e Coldiretti a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Regione: un accordo replicabile anche altrove ed anche per questo salutato con soddisfazione dal presidente della Toscana Eugenio Giani.

“Parlare di qualità del cibo e corretti stili di vita – sottolinea – vuole dire fare prevenzione. Molte patologie che affliggono le persone derivano proprio da mancanza di cura in ciò che si mangia. L’alleanza stretta con la Coldiretti, che si accompagna anche ad azioni comuni di comunicazione, ci aiuterà a far risuonare ancora più forte questo messaggio”. Un modello che si ispira alla dieta mediterranea e valorizza prodotti freschi, locali e di stagione, in alternativa al crescente consumo di alimenti ultraprocessati,

La prima iniziativa di questa collaborazione istituzionale è stato il mercato contadino che si è svolto stamani davanti all’ospedale San Giovanni di Dio a Firenze. Per tutta la mattina, come in una sorta di farmacia naturale a cielo aperto, cittadini e personale sanitario hanno potuto acquistare verdura e frutta di stagione, farine, olio, formaggi, salumi, miele, confetture, uova ma anche prodotti per il benessere del corpo a base di lavanda prodotti direttamente dai contadini e utili per prendersi cura della propria salute

Fonte: Regione Toscana