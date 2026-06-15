Salute, il Galluzzo in festa con Lilt Firenze per sostenere l'assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici

Una festa in compagnia per sostenere la lotta ai tumori. È “Il Galluzzo per la Lilt”, la manifestazione che dal 18 al 21 giugno porterà ogni sera, dalle 19.30, buon cibo e solidarietà nell’area feste di viale Tanini, al Galluzzo.

Organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Firenze,l’iniziativa coinvolge cittadini e amici della Lilt: i volontari Lilt prepareranno e serviranno pizze, primi piatti e specialità culinarie, l’intero ricavato sarà destinato al C.A.M.O – Centro Aiuto al Malato Oncologico, il servizio di assistenza domiciliare gratuita rivolto alle persone malate di tumore e alle loro famiglie.

“Ormai è diventata una tradizione di inizio estate: ci si ritrova al Galluzzo per trascorrere serate in amicizia all'insegna della buona cucina e nello stesso tempo si fa un gesto concreto per aiutare chi affronta la malattia, sostenendo in particolare l’assistenza domiciliare, che accompagna i pazienti e le loro famiglie in un momento delicato della vita. Invito i fiorentini a gustare i piatti preparati dai nostri volontari, che ringrazio, e a dare un aiuto così a chi sta lottando contro un tumore" afferma il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano.

Il servizio Centro di Aiuto al Malato Oncologico, nato nel 2001, opera in collaborazione con le Unità di Cure Palliative dell’area fiorentina, fornendo gratuitamente a domicilio ai pazienti in fase avanzata di malattia tutti gli ausili sanitari (come letti ospedalieri, carrozzine, materassini antidecubito…) di cui potrebbero aver bisogno. Opera a Firenze, nella Valdisieve, nel Chianti, a Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Scandicci e in numerosi altri comuni della provincia.

Per informazioni: 055 576939

Fonte: Ufficio Stampa