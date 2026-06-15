Sara Casini e Francesca Antonini confermate nell'Use Rosa Scotti

Due ventunenni ormai calate nel gruppo come due veterane. Si tratta di Sara Casini e Francesca Antonini, esterne che anche il prossimo anno faranno parte della nuova Use Rosa Scotti. Una conferma scontata, la loro, dopo stagioni nelle quali hanno lavorato giorno dopo giorno con impegno e passione per guadagnarsi un posto in prima squadra, difenderlo e dimostrare di meritarlo. Un percorso che ormai hanno già fatto, tanto che ora non hanno più niente da dimostrare essendo due pedine molto importanti del gruppo. E lo saranno anche nella nuova squadra di coach Alessio Cioni

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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