Sequestri e-bike truccate e multe a monopattini senza targa a Firenze

Quattro biciclette elettriche modificate sequestrate e 34 multe a conducenti di monopattini per violazioni del codice della strada
Nel corso di una serie di controlli disposti sul territorio cittadino, la polizia municipale di Firenze ha individuato diverse irregolarità nell’utilizzo di e-bike e monopattini elettrici, con particolare attenzione alle modifiche tecniche dei mezzi e al rispetto delle norme di circolazione.
Le verifiche hanno portato al sequestro di quattro biciclette elettriche che, secondo quanto emerso, erano state alterate per superare i limiti di velocità consentiti dalla normativa, raggiungendo in alcuni casi velocità superiori ai 40 km/h e fino a 54 km/h. Parallelamente, 34 conducenti di monopattini sono stati sanzionati per violazioni riconducibili alla mancanza del targhino o dell’uso del casco.
Gli interventi si sono concentrati in più aree della città, tra cui piazza Dalmazia, via Mariti, via di Terzolle, via Baracca e diverse zone verdi urbane, dove le criticità legate alla circolazione di questi mezzi risultano particolarmente segnalate dai residenti.
L’assessore alla sicurezza e alla polizia municipale Andrea Giorgio ha sottolineato come il tema sia oggetto di crescente attenzione amministrativa, anche attraverso iniziative formative rivolte ai conducenti e ai ciclofattorini. In tale quadro, l’attività di controllo viene considerata complementare alle misure educative, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la sicurezza stradale e il rispetto delle regole.
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