Sequestri e-bike truccate e multe a monopattini senza targa a Firenze

Nel corso di una serie di controlli disposti sul territorio cittadino, la polizia municipale di Firenze ha individuato diverse irregolarità nell’utilizzo di e-bike e monopattini elettrici, con particolare attenzione alle modifiche tecniche dei mezzi e al rispetto delle norme di circolazione.

Le verifiche hanno portato al sequestro di quattro biciclette elettriche che, secondo quanto emerso, erano state alterate per superare i limiti di velocità consentiti dalla normativa, raggiungendo in alcuni casi velocità superiori ai 40 km/h e fino a 54 km/h. Parallelamente, 34 conducenti di monopattini sono stati sanzionati per violazioni riconducibili alla mancanza del targhino o dell’uso del casco.

Gli interventi si sono concentrati in più aree della città, tra cui piazza Dalmazia, via Mariti, via di Terzolle, via Baracca e diverse zone verdi urbane, dove le criticità legate alla circolazione di questi mezzi risultano particolarmente segnalate dai residenti.

L’assessore alla sicurezza e alla polizia municipale Andrea Giorgio ha sottolineato come il tema sia oggetto di crescente attenzione amministrativa, anche attraverso iniziative formative rivolte ai conducenti e ai ciclofattorini. In tale quadro, l’attività di controllo viene considerata complementare alle misure educative, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la sicurezza stradale e il rispetto delle regole.