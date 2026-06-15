Si conclude la stagione teatrale del Teatro Verdi di Santa Croce, oltre 7300 spettatori

Si è conclusa con risultati molto positivi la stagione 2025/2026 del Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno. I dati aggregati relativi alle diverse rassegne della programmazione confermano il successo dell'offerta culturale, registrando un’affluenza totale di 7.374 spettatori.

Il bilancio evidenzia un'ottima risposta da parte del pubblico in tutte le categorie di spettacoli:

la stagione di prosa, che proponeva otto spettacoli con attrici e attori di grande rilievo come Massimo Popolizio, Gaia Nanni, Michele Riondino, Massimo Ghini, Lella Costa, Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli, Paolo Sassanelli, Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese, Gianmarco Saurino e Anna Valle ha registrato un totale di 2.143 presenze, confermando una solida base di 207 abbonati, oltre al pubblico spot per le singole rappresentazioni.

Primo tempo, la bella rassegna dedicata al teatro d’innovazione, contribuisce al grande successo della stagione registrando 408 spettatori per i due spettacoli proposti.

Successo significativo si riscontra nelle programmazioni rivolte ai giovani e alle famiglie: la rassegna Il baule dei sogni, giunta quest’anno alla quarantunesima edizione, che si attesta come la più longeva rete regionale dedicata al teatro per le nuove generazioni, ha coinvolto intensamente le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, con 10 spettacoli per un totale di 19 recite che hanno portato a teatro ben 2.963 studenti. I quattro spettacoli domenicali pomeridiani a Santa Croce e i sei spettacoli del sabato a Santa Maria Monte hanno registrato in totale 810 presenze, mentre Stasera pago io, rassegna teatrale dedicata alle famiglie, ha attirato 1.062 spettatori, dimostrando l’apprezzamento del pubblico delle famiglie per gli appuntamenti del venerdì sera.

Inoltre per la promozione della rassegna sono state condotte animazioni promozionali e laboratoriali in oltre sessanta classi delle scuole dell'infanzia ed elementari e nei supermercati del territorio, coinvolgendo oltre 1000 bambini e bambine.

Da non dimenticare la formazione con i corsi di teatro, per bambini, adolescenti e adulti della scuola Achab, che hanno coinvolto 56 allievi e i cui saggi hanno richiamato un pubblico di 510 persone.

«I dati di questa stagione vanno oltre le più rosse aspettative – dice l'assessore alla cultura del Comune di Santa Croce sull’Arno Simone Balsanti – e conferma il valore dell'offerta culturale di questo Teatro, tanto per la stagione di prosa, quanto per tutte le attività collaterali. I numeri inoltre ci dicono una cosa importante che la popolazione apprezza e si sente coinvolta come evidenzia la partecipazione alle iniziative rivolte ai giovani e alle famiglie, una per tutte 'Stasera pago io'. Il teatro Verdi ormai è un'istituzione e un presidio culturale e questo ci incoraggia a fare sempre meglio e magari per alcuni aspetti anche a sperimentare e innovare, perché gli studenti, quanto le famiglie e soprattutto gli spettatori della stagione sanno che qui troveranno sempre un'offerta culturale interessante e di buon livello. Un ringraziamento ovviamente va a tutta la macchina che rende possibile tutto questo. Ci vediamo al Verdi – conclude Balsanti - per la prossima stagione, che sicuramente sarà un successo».

«Il successo di questa stagione sottolinea l'importanza del Teatro Verdi come polo culturale e formativo essenziale per il territorio di Santa Croce sull'Arno e del Basso Valdarno-afferma Renzo Boldrini, direttore artistico del teatro Verdi. Gli ottimi numeri registrati, che se si sommano alle attività laboratoriali sfiorano le diecimila presenze, sono la testimonianza che il lavoro fatto dalla direzione del teatro, in stretta sinergia con la Residenza artistica di Giallo Mare Minimal Teatro e la Fondazione Toscana Spettacolo, confermi il Verdi come uno dei piccoli teatri più attivi del panorama teatrale regionale. Questi risultati saranno punto di partenza per costruire, insieme all' Amministrazione comunale, una nuova stagione di grande qualità, che spero sarà apprezzata dal nostro vasto pubblico intergenerazionale e all' altezza dei festeggiamenti per il quarantennale del Verdi, che proseguiranno anche nella stagione 2026/2027».

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro

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