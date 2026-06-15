L'Amministrazione comunale dona una targa alla Camion Mercato

"Da oltre 40 anni presente sul territorio nel settore del noleggio furgoni e vetture con competenza e affidabilità. L'Amministrazione comunale ringrazia per l'importante servizio reso al tessuto imprenditoriale della città". Questo era il messaggio della targa che il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessore alle Attività Produttive Adolfo Bellucci hanno consegnato negli scorsi giorni all'azienda Camion Mercato in zona Carraia.

Paola e Fabrizio Pistolesi, sorella e fratello titolari della Camion Mercato, hanno accolto i due amministratori e presentato la loro attività.

La targa giunge per i meriti dell'azienda di autonoleggio senza conducente, nata a novembre 1984 e situata inizialmente lungo la SS67 nella zona industriale di Pontorme. Da giugno 2007 il trasferimento in zona Carraia, a pochi passi dalla nuova bretella via Aldo Moro e la sua scorta.

Il sindaco Mantellassi e l'assessore Bellucci hanno ringraziato dell'accoglienza e si sono congratulati con la famiglia Pistolesi per aver portato avanti un'impresa 100% empolese che fa parte e supporta il tessuto produttivo del territorio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate