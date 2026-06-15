'Solo per la Maglia', il Consiglio regionale consegna targhe speciali ad Antognoni e Borja Valero

Una targa speciale del Consiglio regionale a Giancarlo Antognoni e Borja Valero. L’assemblea toscana ha deciso di premiare i due ex calciatori, bandiere della squadra viola, con un riconoscimento che apre di fatto le celebrazioni riservate alla Fiorentina per i suoi 100 anni di storia. Si tratta di targhe speciali dedicate ai protagonisti della storia viola nell'ambito di ‘Solo per la Maglia’, l'evento in programma giovedì 3 luglio al Teatro Niccolini di Firenze.

Sarà la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, a consegnare personalmente il riconoscimento ad Antognoni e Borja Valero, "campioni che rappresentano due generazioni diverse, ma unite dagli stessi valori: appartenenza, rispetto e amore per la maglia viola. Non solo protagonisti sul campo, ma anche testimoni di un legame autentico con la comunità toscana".

L'accesso sarà consentito, previa esibizione di valido documento di identità, nei limiti dei posti previsti ai sensi della normativa in materia di sicurezza.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale