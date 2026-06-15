UNIFI Extra+, la ricerca esce dalle aule grazie al sostegno di tutti

La ricerca esce dall’Università di Firenze e diventa proposta concreta, pronta a prendere vita grazie al sostegno di tutti. Entra nel vivo UNIFI Extra+, iniziativa dell’Ateneo dedicata alle attività di valorizzazione della ricerca che coinvolgono interlocutori sia interni che esterni a Unifi.

Sono sette i progetti di docenti e ricercatori selezionati a valle di una formazione in ambito di progettazione condivisa e di crowdfunding. Pensati per rafforzare il ponte tra cultura, scienza e cittadinanza, spaziano dall’arte all’intelligenza artificiale, dalla letteratura all’educazione ambientale, fino al gaming e alla statistica applicata al diritto.

Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa prevede un’importante novità: per la prima volta è introdotto lo strumento del crowdfunding. Potranno, infatti, essere gli stessi cittadini, aziende, enti pubblici e privati a sostenere progetti ad alto impatto sociale e culturale, per la cui realizzazione l’Università di Firenze erogherà poi un cofinanziamento di pari entità dell'obiettivo economico prefissato.

I progetti e i team selezionati si presentano con descrizioni e brevi video esplicativi sulla piattaforma di crowdfunding IdeaGinger.it dove è possibile contribuire ad una o più proposte, usufruendo della deducibilità o detraibilità fiscale secondo le norme di legge. Le campagne termineranno nel corso del mese di luglio con date diverse a seconda del progetto.

“Con Unifi EXTRA+ 2026 – spiega Marco Pierini, prorettore al Trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale – l’Università di Firenze stimola il coinvolgimento attivo della società, in fase di sostegno e progettazione, per la realizzazione di progetti con ricadute sul territorio. Costruire relazioni e attivare partecipazione sono elementi fondamentali per far crescere idee innovative”.

Per sostenere i progetti è possibile andare su www.ideaginger.it/partner-progetti/universita-di-firenze.html

I PROGETTI

AIGOR

Un dispositivo dotato di intelligenza artificiale per raccogliere, analizzare e restituire dati di guida pensato per i giovani neopatentati. Un angelo custode digitale che osserva lo stile di guida sul motorino senza distrarre il pilota e offre ogni settimana un report personalizzato per trasformare l'esperienza in consapevolezza.

VOLIAMO ALTO! ANGELICHE PRESENZE

Una mostra di dipinti, sculture e oggetti custoditi nei depositi di Villa La Quiete: opere che illustrano come, tra XVII e XVIII secolo, erano raffigurati angeli e arcangeli, all’interno dell’universo spirituale e culturale delle donne vissute in uno dei più importanti conventi femminili di Firenze, fondato da Eleonora Ramirez de Montalvo.

OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DATO

Un podcast narrativo, eventi pubblici, processi simulati, per spiegare quanto sia facile fraintendere una prova scientifica: casi reali in cui una condanna si è basata su dati scientifici e statistici presentati o interpretati in modo scorretto incidendo sulle decisioni giudiziarie.

HORTALIA

Un ciclo di laboratori, un concorso di disegno e un’esposizione per osservare da vicino la biodiversità nascosta nei giardini urbani: insetti, piante ed ecosistemi raccontati attraverso il disegno, l’osservazione lenta e la ricerca entomologica e botanica.

BABELING

Un podcast su blockchain e intelligenza artificiale, per orientarsi tra opportunità reali, rischi concreti e narrazioni fuorvianti, e capire come stanno cambiando il modo in cui lavoriamo, decidiamo, ci fidiamo.

PLAYSTOCENE

Un innovativo gioco da tavolo per rendere più coinvolgente e divertente la paleontologia e scoprire l’importanza cruciale del delicato equilibrio tra biodiversità e ambiente.

LUOGHI DELLE VIAGGIATRICI

Una mappa digitale gratuita e un ciclo di passeggiate narrative per riscoprire e valorizzare le voci delle viaggiatrici e scrittrici anglofone che, tra Settecento e Ottocento, hanno vissuto a Firenze e ne hanno raccontato luoghi, cultura e memoria.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio Stampa