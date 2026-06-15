Uomo di 78 anni annega alla Lecciona: i familiari ne avevano denunciato la scomparsa

Nel pomeriggio di oggi, davanti alla spiaggia libera della Lecciona a Torre del Lago, nel territorio di Viareggio, un uomo di 78 anni originario di Altopascio ha perso la vita dopo essere stato recuperato in mare in condizioni critiche.

Alcuni bagnanti tedeschi, che si erano accorti delle difficoltà dell’uomo in acqua, lo hanno riportato a riva e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118, con automedica di Viareggio e ambulanza della Misericordia di Torre del Lago, oltre alla Capitaneria di porto.

Nonostante le manovre di rianimazione eseguite sul posto, il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo quanto emerso, nelle ore precedenti i familiari avevano già presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri di Altopascio, preoccupati per il mancato rientro dell’uomo a casa.