Certaldo, lavori al distributore di carburante in via Romana: modifiche alla circolazione

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Senso unico alternato e restringimento carreggiata dal 22 giugno al 24 luglio 2026

Con Ordinanza n. 115 del 15/06/2026 è stata disposta una modifica temporanea della circolazione stradale in via Romana, nei pressi del distributore Q8.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione di interventi manutentivi all’impianto di distribuzione carburanti Q8, richiesti dalla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., finalizzati al corretto mantenimento e funzionamento dell’impianto.

Nel tratto interessato, per circa 25 metri, sarà istituito il restringimento della carreggiata con senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, con limite di velocità a 30 km/h.

Le modifiche alla viabilità saranno in vigore dal 22/06/2026 al 24/07/2026.

L’impresa esecutrice dei lavori dovrà garantire adeguata segnaletica di cantiere e l’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, limitando i disagi per l’utenza.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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