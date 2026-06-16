35esima edizione del premio intitolato a Najeda dal Vivo

Con il 2026 sono 35 anni che viene celebrato il premio Najeda dal Vivo. Una data importante e un traguardo per chi nel corso dei decenni passati ha voluto ricordare l'impegno e il valore dell'insegnante a cui è stato intitolato il concorso letterario giovanile. Quest'anno la serata conclusiva, curata dall'amministrazione comunale del sindaco Mini si svolgerà alle 21,30, venerdì 19 giugno in piazza XX Settembre, davanti alla biblioteca comunale e verranno premiati i giovani che hanno partecipato.

Per l'edizione 2026 della serata conclusiva del premio di narrativa e poesia giovanile è stata prevista anche un piccola novità: Cristina Farese e Eleonora Viviani, due lettrici dell'associazione Pubblica assistenza Vita di Castelfranco leggeranno i componimenti dei primi vincitori di ogni categoria del premio. Alla serata parteciperà anche l'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore alla scuola Nicola Sgueo. Un momento per valorizzare l'impegno e il talento dei giovani studenti delle scuole del territorio comunale.

Fonte: Ufficio Stampa