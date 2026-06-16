A 'Certaldo in Fermento' un'iniziativa per l'Emporio Solidale

La manifestazione “Certaldo in Fermento – Festa della Birra”, promossa da Confesercenti, ospiterà anche un’importante iniziativa benefica a sostegno dell’Emporio Solidale di Certaldo, progetto di solidarietà che rappresenta un punto di riferimento per numerose famiglie del territorio.

L’iniziativa punta a sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza della rete di aiuto che l’Emporio Solidale garantisce ogni giorno, offrendo un sostegno concreto a persone e nuclei familiari che attraversano momenti di difficoltà economica e sociale.

L’Emporio Solidale di Certaldo vede come soggetto capofila la Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Certaldo ed è realizzato grazie alla collaborazione di numerose realtà del territorio, tra cui la Croce Rossa Italiana – Comitato di Certaldo e la Caritas, con il prezioso supporto di Coop e Sebach. Una rete che ogni giorno lavora per promuovere inclusione, dignità e sostegno alle persone più fragili della comunità.

Sport e solidarietà al Parco Fiammetta

L’appuntamento è in programma giovedì 25 giugno, presso il Parco Fiammetta in Viale Matteotti.

Dalle 18.00 alle 20.00 si terrà la presentazione delle squadre della Polisportiva Certaldo, un momento dedicato agli atleti, alle famiglie e a tutti gli appassionati di sport.

A seguire si svolgerà un divertente match di volley sottorete, che vedrà sfidarsi una rappresentativa della sezione pallavolo della Polisportiva e una squadra composta da amministratori e rappresentanti delle istituzioni locali. Un'iniziativa pensata per coniugare sport, partecipazione e solidarietà, coinvolgendo il pubblico in una serata all'insegna della condivisione.

Come contribuire

Durante l'evento sarà possibile effettuare donazioni a favore dell'Emporio Solidale di Certaldo. Chi lo desidera potrà contribuire anche attraverso un bonifico bancario intestato a:

Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Certaldo

(soggetto capofila del progetto Emporio Solidale di Certaldo)

IBAN: IT37 8108 5Q08 425

BIC/SWIFT: 000020283214

La raccolta fondi rappresenta un'occasione concreta per sostenere un progetto che opera quotidianamente a favore delle persone più fragili del territorio. Attraverso la collaborazione tra associazioni, volontariato, istituzioni, mondo dello sport e cittadini, Certaldo in Fermento conferma così la propria attenzione non solo ai momenti di festa e aggregazione, ma anche ai valori della solidarietà e dell'impegno sociale.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa