A 'Sabati in Giro' arrivano la Camillocromo Street Band e il Teatro Due Mondi

Quattro appuntamenti per vivere il centro storico della nostra città. Musica e teatro faranno da quinta scenica ad una programmazione ‘novità’ dell’estate empolese all’interno del cartellone “Uno spettacolo d’estate”, promosso dal Comune di Empoli e da tante associazioni del territorio che diventano protagoniste.

“Sabati in Giro”, a ingresso gratuito, a cura della Compagnia Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli ha cominciato a far parlare di sé il 6 giugno con il ‘545^ Volo del ciuco’. Poi è stata la volta della performance coinvolgente della BadaBimBumBand in versione Molleggiata (13 giugno) - che ha portato per le vie del centro storico allegria, ritmo, e balli spensierati -. Per il terzo appuntamento (20 giugno), l’appuntamento è in piazza Farinata degli Uberti – sempre a partire dalle 18 – con la compagnia Camillocromo Street Band che si esibirà in ‘A spasso per New Orleans’.

Si tratta di una delirante ed eccentrica formazione fiorentina, con sonorità swing e circensi che girano il mondo con i loro spettacoli, in cui musica, teatro, circo e fantasia si incontrano in un territorio di creazione senza confini stabiliti. Dal 2005 più di 600 esibizioni in importanti fra palchi e festival e Empoli li ha ospitati in una delle giornate di “Un altro carnevale 2025”.

A seguire, per le vie del centro, lo spettacolo teatrale itinerante ispirato alla storia dei Musicanti di Brema che riceveranno un ospite speciale: ‘Carosello’ del Teatro Due Mondi.

Chiuderà la rassegna, sabato 27 giugno, la BadaBimBumBand in “BadaBOOMERBand” che attraverserà le vie del centro storico e poi il gran finale di questa prima stagione di ‘Sabati in Giro’, la ‘Battaglia dei cuscini’ – un format di successo durante l’edizione 2025 di Leggenda festival che coinvolse centinaia di bambine e bambini ma anche adulti - a cura di Dispari Teatro, un gioco teatrale in cui si affronterà una battaglia ‘pacifica’ e divertente.

L’estate empolese, dal centro alle frazioni, nei parchi, nei luoghi dell’arte, con oltre 100 appuntamenti per tutti i gusti dedicati a famiglie, giovani e anche i più piccoli: occasioni da vivere insieme, momenti culturali, divertenti da condividere.

FOCUS CAROSELLO - Testi Gigi Bertoni con Federica Belmessieri, Denis Campitelli, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, Renato Valmori, regia Alberto Grilli, scene e costumi Maria Donata Papadia, Angela Pezzi, Loretta Ingannato, musiche originali e direzione musicale Antonella Talamonti, foto Stefano Tedioli video Andrea Pedna, grafica Marilena Benini. Una produzione Teatro Due Mondi col sostegno di Regione Emilia Romagna.

Carosello mette in scena i personaggi della fiaba popolare I musicanti di Brema per raccontare una storia nuova, contemporanea, nelle strade delle città d’Europa. I musicanti sono artisti girovaghi e un po’ imbonitori, che arrivano nella piazza del paese per cantare le loro canzoni e raccogliere il denaro sufficiente per mangiare. Ed ecco gli elementi di novità della storia: insieme ai quattro animali della fiaba, l’asino, il cane, il gatto e il gallo, qui troviamo anche un’oca. Per ultima poi si aggiunge al gruppo una cicogna che ha un fagotto con sé, un bambino appena nato da recapitare a una famiglia. Lo spettacolo invita gli spettatori a riflettere in modo poetico, ironico e sfumato sui nostri tempi e su come il mondo stia cambiando: un mondo dove si può ancora sognare un lieto fine e dove tutti si mescolano in un grande carosello di colori. Carosello è uno spettacolo itinerante per grandi e piccoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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