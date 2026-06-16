Agroalimentare toscano, 4 nuove piattaforme digitali per e-commerce

Sono state presentate oggi in sala Pegaso le quattro piattaforme e-commerce dedicate alla commercializzazione dei prodotti agroalimentari toscani. I sistemi sono già fruibili dai consumatori, con alcune soluzioni disponibili su web e altre sviluppate in versione App.

A far gli onori di casa l'assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo Rurale Leonardo Marras, che ha introdotto e moderato il convegno salutato anche dal presidente della Regione, Eugenio Giani, aperto dall’intervento di Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale.

A supportare la realizzazione degli strumenti digitali le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), con cui la Regione ha stanziato 609.212 euro per coprire circa l'80% delle spese di investimento. La messa in rete definitiva si è conclusa nell'autunno del 2025 e ha coinvolto diversi distretti rurali Toscani e reti di impresa del territorio distrettuale. In platea per seguire l’evento Anci, Toscana Promozione e vari Distretti del cibo (Biologici, Rurale, Strade del vino e Comunità del Cibo); organizzazioni sindacali di categoria agricole e vari rappresentanti delle Camere di Commercio.

Per il presidente della Regione, Eugenio Giani è fondamentale l'importanza territoriale dell'iniziativa: «L’auspicio è che questi interventi, che coprono una vasta porzione di territorio rurale Toscano, possano contribuire a valorizzare le aree rurali che oggi presentano condizioni di fragilità e rivitalizzare le loro comunità che svolgono un prezioso ruolo di presidio e preservazione del territorio, e in questo senso va anche il nostro impegno sulla Toscana diffusa”.

Il valore economico e strategico dell’attuazione del bando di Regione Toscana “Piattaforma logistica e digitale per e-commerce per prodotti agroalimentari toscani”, cui si deve la realizzazione delle 4 piattaforme, è al centro dell’intervento dell’assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo Rurale, Leonardo Marras: «Il nostro obiettivo è lo sviluppo di nuove forme di vendita per avvicinare i produttori di base ai consumatori finali, creando nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori per raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente e consolidare così la competitività delle nostre imprese agricole».

“La Regione Toscana – afferma la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi - ha creduto fin dal 2022 nelle piattaforme logistico-digitali come strumento per rendere più competitivo il sistema agroalimentare regionale. I risultati che emergono oggi dimostrano che fare rete, innovare e investire nella digitalizzazione significa creare nuove opportunità per le imprese e valorizzare al meglio le eccellenze dei nostri territori".

Nel corso della presentazione si è tenuta una demo pratica delle funzionalità di acquisto e del paniere dei prodotti tipici per i progetti: “Mercato Contadino ad Alta Sostenibilità Ambientale”, che ha previsto la realizzazione di una piattaforma di e-commerce disponibile su web; “e-CommUnity”, che offre una piattaforma di e-commerce in versione App assimilabile a un moderno Social Commerce;“Territori di Qualità, Qualità dei Territori (T.Q.T)”, che integra una piattaforma digitale e-commerce disponibile su web con la consultazione di totem interattivi dislocati sul territorio; “HUB Mugello”, che si appoggia a una piattaforma di e-commerce in versione web collegata a un nuovo centro logistico.

Fonte: Regione Toscana