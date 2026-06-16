Al via il bando per il 42° ciclo del Dottorato Nazionale in Peace Studies

Sono aperte le candidature per il 42° ciclo del Dottorato di Ricerca Nazionale in Peace Studies (Studi sulla Pace), il programma di alta formazione promosso dalla Rete delle Università Italiane per la Pace (RUniPace) e coordinato da Sapienza Università di Roma. L'iniziativa coinvolge un ampio network di atenei italiani e istituzioni di rilievo nazionale e internazionale, tra cui l'Università di Pisa. Il dottorato si propone di formare ricercatrici, ricercatori ed esperti capaci di affrontare le principali sfide politiche, sociali ed economiche del nostro tempo attraverso un approccio interdisciplinare ai temi della pace, della trasformazione nonviolenta dei conflitti, della cooperazione internazionale e dei diritti umani.

«Con l’adesione al Dottorato nazionale in Peace Studies, l’Università di Pisa conferma il proprio impegno per la pace e per la promozione della cultura dei diritti umani, nonché la fiducia nel contributo che tutte le discipline possono offrire alla costruzione della pace con mezzi pacifici – commenta Enza Pellecchia, prorettrice per la coesione della comunità universitaria e per il diritto allo studio dell’Università di Pisa e coordinatrice della Rete delle Università per la Pace –. Le ricerche delle dottorande e dei dottorandi, nella pluralità dei dieci percorsi curricolari, rafforzeranno il valore della scientificità e del rigore metodologico quali tratti distintivi della missione dell’Università».

Il percorso formativo ha una durata triennale ed è articolato in dieci curricula dedicati a temi che spaziano dalla tecnologia e sostenibilità all’economia della pace, dalle relazioni internazionali ai diritti umani, dall’educazione alla pace alle migrazioni, fino alle arti, alle filosofie e agli immaginari di pace, alla giustizia riparativa e alla trasformazione nonviolenta dei conflitti. Un’offerta ampia e interdisciplinare che riflette la complessità delle questioni affrontate dagli studi sulla pace nella contemporaneità.

Possono presentare domanda le laureate e i laureati del vecchio ordinamento, magistrali o in possesso di un titolo estero equivalente. Sono disponibili 34 borse di studio, sia a tema vincolato sia a tema libero, finanziate dalle università partecipanti e da enti partner.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata a venerdì 3 luglio 2026. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente online attraverso il portale della Sapienza, secondo le modalità indicate nel bando

Fonte: Università di Pisa