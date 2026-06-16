Alla Fiammetta il Campionato Nazionale Master Pallanuoto UISP 2026

La Piscina Fiammetta, in Viale Giacomo Matteotti a Certaldo, si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più rilevanti della stagione sportiva nazionale: il Campionato Nazionale Master Pallanuoto UISP 2026, in programma dal 19 al 21 giugno 2026.

Per tre giorni l’impianto sarà teatro di gare, incontri e momenti di confronto sportivo che vedranno protagoniste società e atleti provenienti da diverse regioni italiane, impegnati in una manifestazione che rappresenta uno dei punti di riferimento del movimento master della UISP – Unione Italiana Sport Per tutti.

L’evento costituisce un’importante occasione di aggregazione e crescita per tutto il movimento pallanuotistico, valorizzando lo sport come momento di partecipazione, condivisione e benessere, oltre che di sana competizione.

La scelta della Piscina Fiammetta come sede del Campionato Nazionale conferma la qualità dell’impianto e la sua capacità di ospitare eventi sportivi di livello nazionale, contribuendo a promuovere il territorio attraverso lo sport.

Il Campionato Master UISP 2026 si preannuncia quindi come un appuntamento di grande richiamo, capace di unire agonismo, passione e spirito di comunità sportiva.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa