Addio al professor Antonio Taddei, storico docente del Virgilio di Empoli

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Nato a Vinci, si era trasferito a Cecina dopo il pensionamento. Il ricordo commosso di una sua ex alunna: "Una persona rara, coraggiosa, combattiva e viva"

È scomparso il professor Antonio Taddei, storico docente dell'Istituto Virgilio di Empoli e figura molto conosciuta e stimata in tutto il circondario. Dopo il pensionamento, avvenuto alcuni anni fa, si era trasferito a Cecina, dove si svolgono oggi le esequie. A Vinci, suo paese natale, è prevista una celebrazione commemorativa alla presenza di amici e conoscenti che desiderano rendergli omaggio.

Per generazioni di studenti il professor Taddei ha rappresentato un punto di riferimento, distinguendosi per la passione nell'insegnamento, il rigore professionale e la profonda cultura umanistica. A ricordarlo è una sua ex alunna: "Il professor Antonio Taddei è stato un pilastro dell'Istituto Virgilio di Empoli, padre del sapere di molti di noi. La sua rettitudine, il suo amore per il latino e per la lingua italiana, la sua severità e determinazione insieme alla sua simpatia sono ancora vive nei ricordi di noi studenti, così come le gite scolastiche, che restano esperienze indelebili.

Ho avuto la fortuna di conoscerlo fin dalla mia infanzia, essendo anche amico di famiglia, e di lui mi ha sempre colpito la sua cultura immensa e coinvolgente, quell'uragano di idee e pensieri profondi, oltre alla sua grande umanità. Una persona rara, coraggiosa, combattiva e viva, penetrante come il suo canto, altra sua grande passione.

Perché, in fondo, chi insegna con amore non muore mai: resta per sempre nel cuore delle persone che ha aiutato a crescere. Buon viaggio, professore, e grazie di essere stato un punto fermo nella mia vita".

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