Un asteroide chiamato Janniksinner: il campione azzurro entra nella toponomastica celeste

Da ieri sera il nome di Jannik Sinner viaggia nello spazio profondo. Il Working Group Small Bodies Nomenclature (WGSBN) dell'Unione Astronomica Internazionale (IAU) ha ratificato l'assegnazione del nome del tennista azzurro a un pianetino del nostro sistema solare, inserendolo nel bollettino ufficiale WGSBN Bulletin V006_009.

L'iniziativa porta la firma del team scientifico composto da Fabrizio Bernardi (scopritore del celebre asteroide 99942 Apophis) e Maura Tombelli (celebre astronoma italiana e direttrice dell'Osservatorio di Montelupo Fiorentino).

L'asteroide, che da oggi si chiamerà ufficialmente (120097) Janniksinner, è un corpo celeste che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove.

Le dichiarazioni degli scopritori: "Abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Jannik Sinner non solo per i suoi straordinari successi sportivi, che stanno portando l'Italia sul tetto del mondo del tennis, ma anche per i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime sul campo e fuori. Come una stella cometa o un corpo celeste fisso, Sinner rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Da oggi, la sua grandezza è scritta anche tra le stelle".

Dettagli Tecnici dell'Asteroide:

- Nome ufficiale approvato: (120097) Janniksinner

- Data di pubblicazione della dedica: 15 Giugno 2026

- Ente certificatore: IAU - WG Small Bodies Nomenclature

- Bollettino ufficiale di riferimento: Volume 6, #009

- Luogo e dati di scoperta originaria: Scoperto il 10 Marzo 2003 presso l'Osservatorio di Campo Imperatore

- Il testo ufficiale della citazione (citation) approvato dall'IAU recita: "Jannik Sinner (b. 2001) is an Italian tennis player who is one of the world's top tennis players. He has won the Australian Open twice, Wimbledon, and the US Open, and twice been a member of the winning team for the Davis Cup."

Fonte: Ufficio Stampa

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