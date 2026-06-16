Aumenta il biglietto del trasporto pubblico locale in Toscana

Aumenta il costo del biglietto del trasporto pubblico locale in Toscana. Dall’1 agosto il ticket ordinario passerà da 1,70 euro a 2 euro. L’annuncio è stato dato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha motivato il rincaro con l’aumento del costo della vita e con le clausole previste dal contratto di servizio del Tpl.

Secondo quanto spiegato dal governatore, l’adeguamento arriva dopo tre anni senza aumenti tariffari. “Dopo tre anni si passa a due euro”, ha dichiarato Giani, sottolineando come l’incremento sia collegato all’inflazione, ai rincari energetici e ai costi del carburante.

Il presidente della Regione ha ricordato che il contratto di gestione del trasporto pubblico, sottoscritto prima del suo mandato, prevede l’aggiornamento delle tariffe in parallelo all’andamento del costo della vita. “Abbiamo cercato di contenere questo aumento ma di fronte alla possibilità di un contenzioso che ci avrebbe fatto spendere di più abbiamo acconsentito”, ha aggiunto.

Giani ha inoltre definito il rincaro “contenuto”, mettendo a confronto le tariffe toscane con quelle di altre città italiane: “Due euro costa il biglietto a Genova, Roma, 2,3 euro a Bologna, 2,2 euro a Milano”.

Tra le novità annunciate figura anche la gratuità del biglietto per i bambini sotto gli 11 anni, superando così il precedente criterio basato sull’altezza inferiore a un metro. Nessun aumento, invece, è previsto per il trasporto ferroviario regionale.

Sul fronte delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, Giani ha evidenziato che la Regione Toscana nel 2025 ha stanziato 144 milioni di euro, mentre Comuni e Province complessivamente si fermano a 38 milioni. Firenze, ha precisato, contribuisce con circa 12 milioni.

“Una volta i Comuni mettevano più risorse rispetto alla Regione, ora è l’opposto”, ha dichiarato il governatore, rivendicando gli investimenti effettuati negli ultimi anni sul rinnovo della flotta autobus. Secondo i dati forniti dalla Regione, sulle strade toscane sono entrati in servizio oltre mille nuovi mezzi, riducendo l’età media degli autobus da 13 a 7 anni.

L’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni ha spiegato che gli studenti under 26 non subiranno aumenti sugli abbonamenti extraurbani regionali. Prevista inoltre la possibilità, per la prima volta, di rateizzare il costo dell’abbonamento autobus in quattro quote.

La Regione ha infine annunciato che verranno valutati singolarmente i sistemi di bonus Tpl attivati da alcuni Comuni, tra cui Firenze.

Notizie correlate