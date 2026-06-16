Caldo a Firenze, torna il codice giallo: giovedì prevista allerta arancione

Temperature in aumento nel capoluogo toscano: percepiti fino a 36 gradi nelle prossime 48 ore
Dopo alcuni giorni di tregua, torna l’allerta caldo a Firenze. Per oggi resta confermato il codice verde, ma da domani scatterà il codice giallo mentre giovedì è previsto il passaggio al livello arancione a causa dell’aumento delle temperature percepite.
Secondo quanto comunicato da Palazzo Vecchio sulla base del nuovo bollettino elaborato dal Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio, oggi la temperatura massima percepita raggiungerà i 32 gradi. Domani è previsto un ulteriore aumento fino a 34 gradi, mentre giovedì si toccheranno i 36 gradi percepiti.
Il sistema di monitoraggio utilizza bollini di rischio per segnalare gli effetti delle ondate di calore sulla popolazione, in particolare sulle fasce più fragili come anziani, bambini e persone con patologie croniche.
L’innalzamento delle temperature riporta dunque Firenze in una condizione di attenzione sanitaria legata al caldo intenso, con il progressivo peggioramento del livello di allerta previsto nelle prossime ore
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