Cambio al vertice dei Carabinieri Forestale di Firenze: arriva il colonnello Vagniluca

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Il colonnello Stefano Vagniluca ha assunto il comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Firenze, subentrando al tenente colonnello Francesco Franci Montorzi, recentemente collocato in congedo. Nel periodo di transizione, la guida della struttura era stata assicurata dalla tenente colonnello Loriana Armellini, che ha garantito la continuità delle attività operative e amministrative.

Originario di Firenze, Vagniluca lascia il precedente incarico alla guida del Gruppo Carabinieri Forestale di Pisa, competente per le province di Pisa e Livorno, e porta con sé un percorso professionale maturato in oltre trent’anni di servizio nell’ambito delle strutture forestali dello Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

La sua formazione accademica affonda le radici nelle scienze forestali, conseguite nel 1989, cui è seguita una breve esperienza in ambito universitario prima dell’ingresso nel Corpo forestale dello Stato nel 1994. Assegnato inizialmente al comando provinciale di Grosseto, ha successivamente assunto, nel 2004, la direzione dell’Ufficio territoriale per la biodiversità, oggi Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica.

In tale contesto ha maturato un’esperienza rilevante nella gestione di aree naturali protette di rilievo internazionale, tra cui l’Isola di Montecristo e la Duna Feniglia, promuovendo inoltre progetti europei dedicati alla conservazione degli ecosistemi e delle specie protette.

Con la riorganizzazione seguita all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, nel 2017 ha assunto il comando del Gruppo Carabinieri forestale di Livorno, proseguendo poi dal 2023 alla guida del Gruppo di Pisa, rafforzando le competenze maturate nella tutela ambientale e agroalimentare sul territorio.

Nel nuovo incarico a Firenze, il colonnello Vagniluca ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha rivolto un riconoscimento al lavoro svolto dai suoi predecessori. L’insediamento avviene nel segno della continuità istituzionale e della prosecuzione delle attività di tutela del patrimonio forestale, della biodiversità e degli ecosistemi regionali.

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