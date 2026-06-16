Cascina, eletti presidente e vicepresidente del consiglio comunale

Il primo consiglio comunale del nuovo mandato amministrativo cascinese ha portato all’elezione di Ivo Paddeu (PD) e Tiziana Tessitore (VIC) nei ruoli, rispettivamente, di presidente e vicepresidente del consiglio comunale. Entrambi hanno avuto il via libera dall’assemblea in seconda votazione, con 23 voti a favore e 2 schede bianche. Ad aprire i lavori era stato invece Giovanni Russo, in qualità di consigliere anziano. Dopo aver giurato fedeltà alla Costituzione, il sindaco Michelangelo Betti ha presentato la giunta comunale al consiglio.

Questo il discorso di insediamento del sindaco Betti:

"Abbiamo affrontato la campagna elettorale con un programma che puntava a “Cinque Anni Declinati al Femminile”. In effetti la composizione di giunta e consiglio va in questo senso, portata sia da gruppi di maggioranza che di minoranza. La giunta a sei assessori è paritaria per rappresentanza di genere, il consiglio ha 14 elette e 10 eletti, undici col sindaco. Di sicuro una delle assemblee comunali con la maggior quota di rappresentanza femminile. Un bel segnale a ottanta anni dal primo voto libero a suffragio universale. 80 anni dalle elezioni amministrative del 31 marzo ’46 a Cascina, 80 anni dalle elezioni per il referendum Monarchia/Repubblica e per l’Assemblea costituente del 2 giugno a Cascina e nell’Italia liberata.

Nel 2020 avevamo richiamato il valore della memoria, ricordato come la Repubblica sia nata dalle rovine della guerra. Per oltre un quinquennio abbiamo lavorato alla ricostruzione storica delle vicende della Liberazione, fino, appunto, all’anniversario del voto a suffragio universale. Il voto che, con l’assemblea costituente, incardinò la nuova Italia su valori come la dignità umana, il rispetto dei diritti politici e sociali, l'eguaglianza tra le persone, la collaborazione fra i popoli, il ripudio del razzismo e delle discriminazioni. Nei prossimi anni ci sarà da lavorare per la celebrazione dell’adozione della Costituzione e anche per ricordare i 110 anni dalla conclusione della Grande Guerra, che per prima insanguinò l’Europa e che nel nostro territorio è ricordata nei giardini e nei cortili di tante scuole primarie.

Va segnalato come per Cascina sia la seconda volta in questo secolo che un sindaco torna a giurare fedeltà alla Costituzione per un secondo mandato. Un onore e un onere. Un secolo di cui abbiamo superato il quarto della durata e che, in questo secondo decennio, ha portato diverse e nuove complessità al nostro territorio, al nostro Paese, all’Europa e a livello globale.

Anni in cui il quadro internazionale è stato scosso dalla pandemia e, successivamente, dal ritorno delle guerre come metodo con cui affrontare i conflitti e le divergenze tra i Paesi. Malgrado le difficoltà affrontate nel corso del mandato passato, il nostro Comune è cresciuto. E la crescita è in grande parte passata per un alto livello di investimento del settore pubblico, che si è affiancato alla vivacità del tessuto produttivo privato.

Dal 2020 in avanti Cascina ha ritrovato la continuità amministrativa attraverso il lavoro di una coalizione, che si è impegnata per uno sviluppo equilibrato del territorio. L'obiettivo che ci siamo posti è anche stato quello di riportare una costanza nel lavoro che potesse dare una linea di indirizzo e scelte di lungo periodo, che fossero chiare per i cittadini.

Il quadro degli investimenti generati dalle risorse del PNRR sta cambiando il volto dell’intera Cascina, nel segno della rigenerazione urbana, ma i prossimi anni non potranno limitarsi alla gestione dell’esistente. Per proseguire nella crescita c’è la necessità di superare gli obiettivi già raggiunti.

Ogni elezione apre un nuovo ciclo e ogni mandato ha una propria storia. La chiave di volta per il secondo mandato è riassunta in un termine: sostenibilità. Una parola che può e deve ispirare un metodo di lavoro. Una parola che sintetizza un’idea di società e di sviluppo. Il nostro Comune ha già avviato l’elaborazione di azioni che connotano l’attività amministrativa in questo senso. Sostenibilità ha diverse possibilità di declinazione; più spesso è collegata al tema ambientale, tra urbanistica, energia e mobilità, ma può rivolgersi all’ambito delle politiche sociali, di sicurezza, economiche e più in generale al modello di sviluppo.

Un'altra linea di attività non può che ruotare attorno al concetto di “cura”. La Toscana ha sempre messo al centro la persona e i suoi bisogni. Questa centralità sarà guida anche della nostra attività amministrativa, sapendo interpretare al meglio le competenze e l’ambito di azione degli enti locali. Negli anni scorsi lo abbiamo fatto anche difendendo i nostri servizi territoriali. Una cura della persona che si traduce in cura di una comunità che cambia velocemente, per numero di arrivi e per numero di nazionalità presenti sul territorio. Con oltre 100 cittadini cascinesi che ogni anno acquisiscono la nazionalità italiana. Un flusso migratorio che ha garantito la stabilità del numero di residenti e la centralità di Cascina in un territorio complesso come quello della Toscana della Costa. Un flusso migratorio che ci chiede politiche di integrazione e crescita del senso di comunità.

Rigenerazione, Sostenibilità e Cura sono i tre termini, al femminile, con cui intendiamo caratterizzare il nostro mandato, ma le parole chiave di sei anni fa non cambiano: Solidarietà, Istruzione, Ambiente e Innovazione restano centrali nella nostra azione. Anche per questo le deleghe hanno avuto anche nuove declinazioni, come le politiche per la pace da un lato e politiche energetiche e obiettivi DNSH, per il basso impatto ambientale, dall’altro.

Siamo coscienti di vivere in una società sempre più composita e chi amministra ha anche il compito di svilupparne le grandi potenzialità. Non neghiamo e non respingiamo l’idea di cambiamento, ma puntiamo a governarlo.

Abbiamo, tutti, di fronte cinque anni di impegno per il Comune di Cascina. Non posso che augurare buon lavoro a componenti di giunta e di consiglio per questo mandato"