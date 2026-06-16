Certaldo si prepara a Mercantia 2026: il borgo torna a trasformarsi nel teatro a cielo aperto del mondo

È iniziato il conto alla rovescia per Mercantia 2026, il Festival Internazionale del Quarto Teatro che dal 15 al 19 luglio tornerà ad animare il borgo medievale di Certaldo con cinque serate dedicate all'arte, allo spettacolo e alla meraviglia.

Giunta alla 38ª edizione, la manifestazione è oggi uno dei più importanti festival di teatro di strada in Italia e rappresenta un appuntamento atteso da migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo.

Ogni sera, dalle 18 all'1, Certaldo Alto si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. Vicoli, piazze, torri, giardini e scorci nascosti accoglieranno spettacoli, musica, danza, teatro, installazioni artistiche e performance itineranti, dando vita a un'esperienza immersiva unica nel suo genere.

Artisti provenienti dai cinque continenti, insieme a numerose realtà italiane, porteranno nel borgo mimi, acrobati, trampolieri, musicisti, artisti del fuoco e performer aerei, mentre oltre cento artigiani selezionati arricchiranno il percorso con creazioni e lavorazioni dal vivo.

Da quasi quarant'anni Mercantia trasforma il borgo di Giovanni Boccaccio in un luogo dove realtà e immaginazione si incontrano, confermandosi un simbolo di creatività, partecipazione e bellezza. Un festival che supera la semplice dimensione dello spettacolo per diventare un'esperienza collettiva, capace di coinvolgere pubblici di ogni età e provenienza.

Un ringraziamento speciale a Scotti Ugo Automobili, Solgomma Spa e CLK Italia s.r.l per il prezioso sostegno a Mercantia dei Bambini, contribuendo a rendere possibile uno spazio dedicato ai più piccoli all'interno del festival e a promuovere la cultura, la creatività e la partecipazione delle nuove generazioni.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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