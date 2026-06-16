Donna muore schiacciata dalla saracinesca del garage nel Fiorentino

Tragedia nel Fiorentino, dove una donna di 77 anni è morta dopo essere rimasta incastrata sotto la saracinesca del garage di un condominio a Cerbaia, nel comune di San Casciano in Val di Pesa.

L’allarme è scattato nel pomeriggio del 16 giugno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri. All’arrivo dei soccorsi, però, la donna era già deceduta.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, l’ipotesi al momento prevalente sarebbe quella di un incidente accidentale. La vittima sarebbe rimasta travolta dal bandone metallico del garage, senza riuscire a liberarsi autonomamente.

Restano ancora da chiarire le cause precise dell’accaduto. I vigili del fuoco stanno effettuando accertamenti tecnici per verificare se la saracinesca abbia ceduto a causa di un guasto meccanico oppure per altre anomalie strutturali o funzionali.

Gli investigatori stanno inoltre cercando di stabilire se il decesso sia stato immediato oppure sopraggiunto successivamente alle lesioni riportate e all’impossibilità della donna di estricarsi dalla struttura metallica.

Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica della tragedia.

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