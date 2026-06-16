Due nuovi diabetologi all’ospedale del Mugello

Il Servizio di Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’ospedale del Mugello da questa seconda metà di maggio ha ripreso a pieno regime l’attività grazie all’assunzione di due nuovi diabetologi. Nonostante le difficoltà di questi mesi legate a dimissioni e assenze prolungate per maternità, l’ambulatorio è sempre rimasto attivo ed ha continuato a garantire prestazioni fondamentali per gli utenti. Già da qualche settimana sotto la guida di Francesco Manetti, l’ambulatorio si avvale delle competenze di Iacopo Iacomelli e Caterina Ballo, grazie ai quali l’attività si è potuta articolare su cinque giorni a settimana, mattina e pomeriggio.

Nel corso di questi mesi, l’Azienda sanitaria con la collaborazione della Direzione di presidio ha continuato a dedicare una costante attenzione al Servizio di Diabetologia dell’ospedale, per poter confermare in via definitiva l’arrivo di nuovi diabetologi.

“Sono stati mesi di difficoltà per gli utenti e anche per il personale della Diabetologia del Mugello – spiega Francesco Manetti - ma finalmente sono state riattivate tutte le attività. Voglio esprimere un ringraziamento sincero agli infermieri per la continuità che sono riusciti a dare nell’assistenza, con grande senso di responsabilità”.

I servizi infermieristici ambulatoriali sono rivolti sia agli utenti esterni sia con attività di consulenza infermieristica ai reparti di degenza per facilitare la presa in carico dei pazienti diabetici in dimissione dall’ospedale garantendo continuità dell’assistenza.

Le attività multidisciplinari offerte dalla Diabetologia sono molteplici: valutazione Diabetologica ed eventuale presa in carico di pazienti affetti da Diabete Mellito, agende dedicate al Diabete Mellito tipo 1, Agende per visite post ricovero a disposizione sia dei reparti di degenza che del DEA, ambulatorio dedicato alla gestione del Piede Diabetico in collaborazione con la Chirurgia Vascolare diretta da Stefano Michelagnoli, ambulatorio Diabetologico/Nefrologico dedicato ai pazienti diabetici con associata nefropatia in collaborazione con la Nefrologia diretta da Giuseppina Simone. In questi mesi non si è mai interrotta l’attività dell'ambulatorio per il diabete gestazionale condotto in collaborazione con la Ginecologia e Ostetricia diretta da Marco Giusti e lo stesso per l’attività Podologica sia per pazienti diabetici sia con agende a disposizione del Medico di Medicina Generale del territorio.

Si tratta in definitiva di attività specialistiche di terzo livello che offrono al territorio del Mugello le stesse opportunità presenti sul territorio della Azienda Toscana Centro.

Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, al mattino e pomeriggio.

È prevista anche una finestra telefonica a disposizione degli utenti al numero 0558451388 dalle ore 07.30 alle ore 08.30 dal lunedì al venerdì.

Fonte: Ausl Toscana Centro