'E-State a Staffoli' torna e il centro sarà a tema circo

Staffoli si prepara a vestirsi a festa. Domenica 28 giugno dalle 17 alle 00 torna E-State a Staffoli, l'appuntamento estivo organizzato dal CCN di Staffoli in collaborazione con Staffoli Eventi e con il patrocinio del Comune di Santa Croce sull'Arno. Questa quarta edizione avrà come tema il Circo, e promette di essere più grande e spettacolare che mai.

Il cuore della manifestazione sarà la strada principale del paese e Piazza Panattoni, che a partire dalle ore 17 si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto per residenti e visitatori.

Grande novità è l'ampliamento del mercatino di hobbisti e artigianato, che conta quest'anno oltre 60 espositori. Fedele al tema scelto, la serata offrirà intrattenimento circense per grandi e piccini: giocolieri, trampolieri, pagliacci e mangiafuoco animeranno le vie del paese, regalando momenti di magia e stupore. Per i più piccoli sono previsti gonfiabili e giochi di legno, per un divertimento sicuro e a misura di bambino.

La musica farà da colonna sonora alla serata grazie a due punti musicali dislocati nel centro. Durante la festa i negozi del paese resteranno aperti, offrendo un'ulteriore occasione per passeggiare e fare acquisti in un contesto unico. Sarà possibile cenare all'aperto. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare vestiti a tema, per diventare parte integrante dello spettacolo. L'ingresso è libero.

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