Frana di Casale: divieto di transito per lavori sulla strada

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Si informa la cittadinanza che, con Ordinanza n. 122 del 16/06/2026, è stato disposto il divieto di transito veicolare lungo la Strada Comunale di Casale nel tratto compreso tra le località “Rabatta San Martino a Maiano” (civici 139-140) e “Casale di San Martino a Maiano”.

Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 08:00 alle ore 18:00, a partire da giovedì 18 giugno 2026 e fino al termine dei lavori.

La misura si rende necessaria per consentire in condizioni di massima sicurezza l’esecuzione dei lavori di consolidamento di un movimento franoso in area calanchiva lungo la strada comunale di Casale – 1° lotto, affidati all’impresa M.S. Costruzioni s.r.l. di Roma.

Le lavorazioni in corso, che comprendono anche operazioni particolarmente complesse come l’infissione di pali nel terreno e l’utilizzo di macchinari ancorati mediante cavi di acciaio, richiedono infatti l’interdizione completa della circolazione per garantire la sicurezza del cantiere, degli operatori e degli utenti della strada.

Il precedente regime di circolazione a senso unico alternato, già attivato per consentire l’avanzamento dei lavori, non risulta più compatibile con le attuali fasi operative.

Il transito sarà consentito esclusivamente ai mezzi di emergenza e soccorso, nonché ai veicoli delle forze dell’ordine in servizio urgente.

L’Amministrazione invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica di cantiere e a utilizzare percorsi alternativi, compatibilmente con la viabilità disponibile.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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