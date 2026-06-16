Grande successo per la prima edizione di Nero d'Estate

Si è conclusa con un grande successo di pubblico la prima edizione di Nero d’Estate, la manifestazione che per due serate ha animato il centro storico di San Miniato trasformandolo in un palcoscenico dedicato al Tartufo Nero Estivo delle Colline Sanminiatesi, ai vini del territorio e alle eccellenze agroalimentari locali.

Piazza del Seminario e le vie del borgo hanno accolto centinaia di visitatori, cittadini, famiglie e appassionati di enogastronomia che hanno potuto vivere un’esperienza immersiva tra degustazioni, incontri con i produttori, show cooking, visite al Museo del Tartufo, musica e momenti di intrattenimento. Un format innovativo che ha saputo coniugare tradizione e contemporaneità, valorizzando l’identità del territorio e le sue produzioni d’eccellenza. Nell’occasione è tornato ad esibirsi in notturna anche il Corteo Storico di San Miniato con gli sbandieratori, un momento unico e suggestivo che ha lascito tutti senza fiato, un patrimonio da custodire e celebrare.

L’ampia partecipazione registrata nel corso delle due serate conferma la crescente attenzione verso il patrimonio enogastronomico delle Colline Sanminiatesi e la volontà di promuovere il tartufo durante tutto l’anno, attraverso iniziative capaci di attrarre visitatori e generare nuove opportunità di valorizzazione territoriale.

Soddisfazione è stata espressa dalla Vicesindaca del Comune di San Miniato, Azzurra Bonaccorsi.

"L’ampia partecipazione di pubblico conferma l’importanza di iniziative come questa, dedicate alla valorizzazione del tartufo nero e dei vini delle Colline Sanminiatesi, eccellenze che rappresentano al meglio il nostro territorio e che confermano la volontà di promuovere il tartufo tutto l’anno. Il clima di partecipazione e la qualità delle proposte enogastronomiche offerte hanno reso l’evento un momento significativo per la comunità.

Un ringraziamento va alla Fondazione San Miniato Promozione, alle realtà cittadine che sempre ci sostengono, a tutte le associazioni, ai produttori, ai ristoratori e ai volontari che hanno contribuito con impegno alla riuscita dell’iniziativa, mettendo in evidenza la grande qualità dei prodotti di cui il nostro territorio può vantarsi".

Grande soddisfazione anche da parte della Presidente della Fondazione San Miniato Promozione, Azzurra Gronchi che ha organizzato e coordinato l’evento.

"Nero d’Estate ha dato l’opportunità a tutti coloro che sono venuti a visitarla di vivere un’atmosfera unica e inconfondibile, quella che solo San Miniato sa regalare. La suggestiva cornice di Piazza del Seminario ha accolto cittadini e visitatori in due serate all’insegna del gusto, della convivialità e della scoperta delle eccellenze del nostro territorio.

Siamo particolarmente soddisfatti della risposta del pubblico e dell’entusiasmo con cui è stata accolta questa prima edizione. L’obiettivo era valorizzare il tartufo delle Colline Sanminiatesi in tutte le sue stagioni e i vini delle Colline Sanminiatesi con oltre 100 etichette in degustazione, per raccontare un territorio che ha molto da offrire durante tutto l’anno Per questo motivo diamo fin da ora appuntamento a giugno del prossimo anno per una nuova edizione di Nero d’Estate, che tornerà con tante novità e nuove sorprese. San Miniato continua a essere una vera bandiera del tartufo a livello internazionale, un prodotto straordinario che può essere apprezzato e raccontato in ogni stagione. Chi ha partecipato a queste serate ha avuto l’opportunità di vivere un’esperienza autentica, magica e indimenticabile, e questo rappresenta per noi il risultato più bello".

Il successo di questa prima edizione rappresenta un importante punto di partenza per un progetto che punta a consolidarsi nel panorama degli eventi dedicati alle eccellenze enogastronomiche toscane, rafforzando il legame tra promozione territoriale, cultura, accoglienza e qualità delle produzioni locali.

Nero d’Estate chiude così il suo debutto con un bilancio estremamente positivo, lasciando nei visitatori il ricordo di due serate all’insegna dei sapori, della bellezza e dell’autenticità di San Miniato e delle sue colline.

Fonte: Ufficio stampa