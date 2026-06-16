Il Comune di Fucecchio saluta e ringrazia la coordinatrice pedagogica Jessica Magrini

Commozione e grande affetto per salutare la coordinatrice pedagogica del Comune di Fucecchio Jessica Magrini. Ieri, lunedì 15 giugno, nella sala consiliare, la sindaca Emma Donnini, la responsabile dell'ufficio Politiche Educative e Scuola Giulia Pacini e le educatrici dei servizi del territorio hanno accolto la coordinatrice pedagogica per un momento di saluto e ringraziamento, al termine di quattro anni nei quali ha contribuito in modo significativo alla crescita e al consolidamento della qualità dei servizi educativi.

L’incontro è stato caratterizzato da una partecipazione sentita e affettuosa, espressione della profonda stima e del riconoscimento maturati nei confronti di una professionista che, gazie alla sua competenza, alla sua passione e alla costante attenzione rivolta alle bambine e ai bambini di Fucecchio, alle loro famiglie e alle educatrici, è riuscita a promuovere importanti percorsi di sviluppo, innovazione e qualificazione dell’offerta educativa, lasciando un segno prezioso nella comunità educante del territorio. Nel corso dell’incontro è stato inoltre accolto e presentato il nuovo coordinatore pedagogico Serafino Carli, che ha assunto con entusiasmo questo importante incarico.

“La competenza e l'impegno di Jessica sono stati determinanti nel percorso di crescita dei servizi educativi del territorio – ha dichiarato la sindaca Emma Donnini -, così come nei percorsi di ascolto e condivisione e nel rapporto con le istituzioni territoriali. A lei va il sincero e sentito ringraziamento da parte mia e dell'intera amministrazione comunale. Contestualmente, ci tengo a dare il benvenuto a Serafino Carli, certa che saprà operare nella continuità del percorso intrapreso in questi anni, con l’obiettivo di perseguire la valorizzazione e crescita dei servizi educativi a beneficio dell’intera comunità”

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa