Tragico incidente a Mykonos, muore 37enne di Arezzo durante l’addio al nubilato

Una donna di 37 anni, residente ad Arezzo, è morta in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Mykonos, in Grecia. La vittima si trovava sull’isola per festeggiare il proprio addio al nubilato, in vista del matrimonio previsto nelle prossime settimane.

Secondo quanto ricostruito nelle prime informazioni disponibili, la donna, Sara Ceccantini, era in vacanza insieme a un gruppo di amici quando si è verificato l’incidente, le cui circostanze restano ancora in fase di accertamento da parte delle autorità locali.

La notizia della morte ha rapidamente raggiunto l’Italia e, in particolare, il territorio aretino e il Valdarno, dove la donna lavorava presso un’importante azienda del settore. In ambito lavorativo, la conferma del decesso è arrivata nelle ultime ore, dopo che le prime indiscrezioni avevano iniziato a circolare già in mattinata.