Investe una ciclista in galleria nel Pisano e fugge: individuato e denunciato

È stato rintracciato e denunciato l’automobilista che ieri mattina, intorno alle 10, ha investito una ciclista all’interno della galleria del Foro, al confine tra le province di Pisa e Lucca, allontanandosi senza prestare soccorso.

L’intervento è stato reso possibile grazie all’azione della polizia locale di San Giuliano Terme e al sistema di videosorveglianza attivo nella zona. Decisiva anche la segnalazione di un testimone che, avendo assistito alla scena, ha fornito agli agenti una descrizione dettagliata del veicolo coinvolto.

Sul posto erano intervenute due pattuglie e un’ambulanza. La ciclista, soccorsa immediatamente, è stata trasportata in ospedale con una prognosi di 30 giorni.

Le successive verifiche, supportate dall’analisi delle immagini registrate, hanno permesso di individuare rapidamente l’auto, rintracciata in breve tempo nel territorio di San Giuliano Terme. Il mezzo presentava danni compatibili con l’impatto, in particolare sul parabrezza e sul cofano.

L’uomo alla guida è stato denunciato per lesioni stradali gravi, omissione di soccorso e fuga in presenza di lesioni personali stradali. Su disposizione dell’autorità giudiziaria sono stati posti sotto sequestro sia l’automobile sia la bicicletta coinvolta nell’incidente.

Il sindaco Matteo Cecchelli ha sottolineato il ruolo degli strumenti di videosorveglianza, evidenziando come questi, insieme al lavoro degli agenti, abbiano consentito una rapida identificazione del responsabile e confermato l’efficacia degli investimenti sulla sicurezza del territorio.