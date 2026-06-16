Investiti nonna e nipote sulle strisce nel Pistoiese, sono gravi

Cronaca Serravalle Pistoiese
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Grave incidente a Serravalle Pistoiese: investiti una nonna di 80 anni e un bambino di 6. Il piccolo trasferito al Meyer in elicottero

Grave incidente stradale nella mattinata lungo la Provinciale Lucchese, dove una donna di 80 anni e il nipote di 6 anni sono stati investiti da un’automobile mentre attraversavano sulle strisce pedonali. L’impatto è avvenuto poco prima delle 10.30 e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Il bambino ha riportato escoriazioni e un trauma cranico commotivo, pur rimanendo sempre cosciente durante le prime fasi dell’assistenza. Le cure iniziali sono state prestate anche dal personale di una farmacia della zona prima dell’arrivo dei sanitari del 118, della Misericordia di Pistoia e della Pubblica Assistenza di Monsummano.

Vista la necessità di un trasferimento rapido, è stato attivato l’elisoccorso Pegaso 1, atterrato nel campo sportivo della frazione di Masotti. Il minore è stato quindi trasportato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove si trova ricoverato in codice rosso per accertamenti; le condizioni vengono al momento definite stabili.

La nonna, anch’essa residente nella zona, ha riportato traumi di maggiore entità, tra cui una sospetta frattura del femore e un trauma cranico. È stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Alla guida del veicolo si trovava un uomo anziano. Il sinistro si è verificato in un tratto caratterizzato da uno scollinamento della carreggiata, già segnalato in passato per episodi analoghi, in cui la ridotta visibilità potrebbe aver inciso sulla dinamica dell’investimento.

Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia municipale di Serravalle Pistoiese per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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