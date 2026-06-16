Jsw Steel Italy smentisce la cessione della divisione ferroviaria di Piombino

Jsw Steel Italy nega ipotesi di cessione della divisione ferroviaria di Piombino e conferma gli investimenti previsti dal piano industriale
Jsw Steel Italy smentisce le indiscrezioni relative a una possibile vendita della divisione ferroviaria e degli asset collegati dello stabilimento di Piombino. La precisazione arriva attraverso una nota ufficiale diffusa dalla società siderurgica dopo le notizie circolate nelle ultime ore.
L’azienda parla di “notizie diffuse dai media e speculazioni di mercato riguardanti una potenziale vendita o cessione della propria divisione ferroviaria e/o dei relativi asset”, precisando che non esisterebbero trattative in corso né operazioni di questo tipo allo studio.
“La società ritiene opportuno chiarire che non esiste alcuna proposta in tal senso”, si legge nella nota. Jsw Steel Italy aggiunge inoltre che “le notizie sono completamente infondate e non riflettono alcuna trattativa né operazione di questa natura in corso”.
Il gruppo siderurgico ha quindi ribadito il proprio impegno rispetto al piano industriale presentato alle istituzioni competenti, confermando la volontà di proseguire negli investimenti previsti per il sito industriale di Piombino.
Nel comunicato la società sottolinea infatti di voler portare avanti “l’attuazione degli investimenti e delle iniziative di sviluppo” contenute nel piano industriale già illustrato alle autorità.
La presa di posizione arriva in un momento di particolare attenzione sul futuro del polo siderurgico piombinese e sulle prospettive produttive legate al comparto ferroviario.
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