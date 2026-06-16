L’Asl Toscana Sud Est aderisce al ciclo di proiezioni del documentario 'Gaza: Doctors Under Attack'

L’Asl Toscana Sud Est aderisce all’iniziativa di proiezione del documentario “Gaza: Doctors Under Attack”, promossa dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza, che coinvolge numerose strutture sanitarie della Toscana.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di approfondimento e sensibilizzazione sui temi della tutela della salute, dell’assistenza sanitaria nei contesti di conflitto e del ruolo degli operatori sanitari nelle emergenze umanitarie.

“Gaza: Doctors Under Attack” è un documentario che raccoglie testimonianze e documentazione sulla situazione del sistema sanitario nella Striscia di Gaza e sulle difficoltà affrontate dal personale medico e infermieristico impegnato nell’assistenza alla popolazione civile.

Attraverso la partecipazione a questa iniziativa, l’Asl Toscana sud est conferma l’attenzione ai valori che sono alla base della professione sanitaria: il diritto alla cura, la tutela della salute delle persone e il rispetto dei principi umanitari anche nei contesti più complessi. La proiezione rappresenta anche un’occasione di confronto e riflessione per gli operatori della sanità, chiamati quotidianamente a promuovere e difendere il valore universale del diritto alla salute.

Il calendario delle prossime proiezioni in Sud Est: il 16 giugno alle 14.30 all’auditorium dell’ospedale di Nottola a Montepulciano e, nello stesso giorno, alle 14.30 all’auditorium dell’ospedale di Orbetello; il 18 giugno alle 14.30 all’Auditorium dell’ospedale di Poggibonsi; il 26 giugno alle 14.30 all’ospedale di Bibbiena, il 2 luglio, alle 14.30, all’auditorium dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Gli appuntamenti rientrano nel calendario regionale delle proiezioni che, fino ai primi di luglio, coinvolgerà ospedali, strutture territoriali e case di comunità in diverse aree della Toscana, offrendo occasioni di approfondimento e confronto sui temi della salute, dell’assistenza e della tutela dei diritti umani nelle aree interessate da conflitti e crisi umanitarie

Fonte: Ausl Toscana Sud Est

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