Partiti i lavori in via Niccoli a Castelfiorentino

Prosegue e si consolida l’impegno di Acque per il potenziamento dell’acquedotto nel comune di Castelfiorentino. Nell’ambito del più ampio piano di interventi condiviso con l’amministrazione comunale, sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di risanamento della rete idrica in via Niccoli, che interessano anche un tratto di via Masini. L’intervento prevede la sostituzione di 800 metri di condotta e comporta un investimento stimato in circa 300mila euro. Si tratta del primo cantiere di un programma più ampio che, tra opere concluse, in corso e programmate, supera complessivamente i 4,5 milioni di euro, con l’obiettivo di ridurre le perdite, migliorare l’affidabilità del servizio e tutelare la risorsa idrica.

Nel corso del 2025, Acque ha già realizzato una serie di interventi significativi sul territorio comunale, tra cui il rinnovo delle reti a Petrazzi e in via Barbieri, la distrettualizzazione dell’acquedotto e il recupero degli scarichi fognari in alcune aree del capoluogo, per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. Il programma di investimenti prosegue con ulteriori interventi di risanamento della rete idrica che affiancano il cantiere appena avviato. Tra questi, oltre al recente completamento dei lavori in via del Vallone, è previsto in futuro il rinnovo delle condotte tra via Parri e via Moro, per circa 500 metri complessivi, e in via Profeti, con la sostituzione di circa 660 metri di tubazioni.

A questi si aggiungeranno lavori puntuali ma significativi per il miglioramento della gestione del servizio, come l’installazione di una valvola di riduzione della pressione (“Clayton”) in via Galvani, con relativo armadio di controllo, per un investimento di circa 12mila euro, e il risanamento del nodo idrico in via Gozzoli, nell’area pedonale, per circa 10mila euro. Complessivamente, le opere in corso e in programma rafforzano l’efficienza e la resilienza della rete idrica comunale, contribuendo alla riduzione dei guasti e delle dispersioni e al miglioramento della qualità del servizio per cittadini e attività del territorio.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa