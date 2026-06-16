Legge Fine Vita, Cnr: "Non esistono strumenti per l’autosomministrazione di farmaci letali"

Nel dibattito parlamentare sul disegno di legge in materia di fine vita, il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Andrea Lenzi, ha dichiarato che allo stato attuale non risultano disponibili strumenti in commercio per consentire l’autosomministrazione di farmaci letali a persone immobilizzate o impossibilitate a compiere autonomamente il gesto.

Nel corso dell’audizione davanti alle commissioni Giustizia e Affari sociali del Senato, Lenzi ha affermato che “allo stato attuale alla presidenza dell’ente non risultano reperibili ed esperibili strumenti in commercio per la auto-somministrazione di farmaci che siano impiegabili nella procedura di morte medicalmente assistita per persone immobilizzate o impossibilitate né risultano allo studio progetti relativi”.

Nel suo intervento è stato richiamato anche un caso avvenuto in Toscana, indicato dai media con il nome di fantasia “Libera”, relativo a una donna affetta da sclerosi multipla che nel 2024 ha fatto ricorso all’auto-somministrazione di un farmaco letale attraverso un dispositivo a comando oculare, previa autorizzazione del tribunale di Firenze.

Secondo quanto riferito, il sistema utilizzato sarebbe stato attivato da un dipendente del Cnr e realizzato con costi a carico dell’Asl Toscana nord ovest.

Lenzi ha inoltre sottolineato come l’eventuale produzione e commercializzazione di dispositivi di questo tipo implicherebbe una trasformazione sostanziale della natura giuridica e delle finalità istituzionali dell’ente di ricerca, che non opera in ambito produttivo o industriale.

“L’eventuale immissione in commercio di un dispositivo di questo tipo […] presupporrebbe che il Cnr fosse un ente che opera con finalità produttive ovvero di commercializzazione di prodotti e non invece come un ente che ha come funzione primaria la ricerca scientifica”, ha dichiarato il presidente del Cnr.

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