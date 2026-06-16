Teatro Comico Itinerante fa tappa a Moriolo con il Mago Alex

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Secondo appuntamento del Teatro Comico itinerante mercoledì 17 giugno alle 21.30 a Moriolo, accanto alla Chiesa di San Germano (via Mugnana e Scorno), con MAGICO MORIOLO, serata affidata al Mago Alex & Co. Uno spettacolo tra illusionismo, comicità e sorprese, pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età.

MAGICO MORIOLO è un appuntamento dedicato alla meraviglia e al divertimento capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età. Uno spettacolo dinamico e sorprendente che intreccia illusionismo, comicità, giochi di prestigio e momenti di partecipazione diretta, trasformando la serata in un’esperienza condivisa all’insegna dello stupore e della leggerezza.

Tra numeri di magia, effetti inaspettati e gag esilaranti, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio dove l’impossibile sembra diventare realtà. Spettatori di ogni età saranno protagonisti di un appuntamento pensato per creare un’atmosfera di festa, incontro e socialità.

La rassegna si chiuderà venerdì 26 giugno alle 21.30 a Roffia, in via San Michele, con IL PELO NELL’UOVO della compagnia La Ribalta Teatro, scritto da Alberto Ierardi, Luca Oldani e Giorgio Vierda, con Alberto Ierardi e Giorgio Vierda in scena.

Attraverso il linguaggio della comicità, lo spettacolo affronta temi legati all’ambiente, all’alimentazione e alla sostenibilità. Partendo dal celebre motto di Feuerbach “L’uomo è ciò che mangia”, invita il pubblico a riflettere sui modelli di consumo contemporanei e sull’impatto degli allevamenti intensivi, alternando ironia e riflessione.

Teatro Comico Itinerante conferma il desiderio di promuovere una cultura accessibile e diffusa, capace di raggiungere tutto il territorio attraverso il teatro, la comicità e un pizzico di magia.

Teatro Comico Itinerante, promossa dal Comune di San Miniato insieme al Teatrino dei Fondi, è giunta alla quinta edizione.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.

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Fonte: Teatrino dei fondi - Ufficio stampa

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