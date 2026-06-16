'Piccola festa rumorosa': al MMAB l’evento conclusivo della prima edizione di 'Qui e ora, caffè!'

Si conclude la prima edizione di “Qui e ora, caffè!”, il progetto di Alzheimer Caffè nato dall'iniziativa de Il Borro, consorzio di cooperative impegnato da anni nell'offerta di servizi socioassistenziali rivolti a persone anziane e fragili.

L'appuntamento finale, dal titolo “Piccola festa rumorosa”, si terrà giovedì 18 giugno alle ore 18.00 presso il MMAB, in piazza Vittorio Veneto 11. Un momento pensato per celebrare il percorso svolto insieme alle persone coinvolte, alle famiglie, ai caregiver, ai professionisti e alle realtà del territorio che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa.

Nato con l'obiettivo di creare uno spazio di incontro, ascolto e condivisione, “Qui e ora, caffè!” ha rappresentato in questi mesi un punto di riferimento per chi vive una condizione di fragilità o una diagnosi di demenza e per coloro che quotidianamente se ne prendono cura. Un luogo accogliente dove costruire relazioni, confrontarsi e sperimentare attività capaci di favorire il benessere e la partecipazione.

Nel corso della prima edizione sono state coinvolte complessivamente 12 famiglie, con una partecipazione costante e significativa anche da parte di assistenti familiari e caregiver. Proprio la nascita di nuove relazioni tra i partecipanti rappresenta uno degli aspetti più importanti emersi durante il percorso.

Da ottobre a oggi si sono alternati laboratori creativi, attività motorie, incontri informativi, momenti di lettura, musica, giochi e iniziative dedicate alla cura della persona e delle relazioni. La temporanea chiusura del MMAB ha inoltre trasformato il progetto in un'esperienza itinerante, coinvolgendo diversi spazi della città, dall'Auser alla Libreria Mano Mano Piazza, contribuendo a costruire una rete ancora più ampia e una comunità attenta ai temi della fragilità e della cura.

L’incontro conclusivo sarà l'occasione per ripercorrere le esperienze vissute e condividere i risultati del progetto attraverso interventi, testimonianze e momenti di intrattenimento. Sono previsti i saluti dell'Assessora alla Cultura del Comune di Montelupo Fiorentino Aglaia Viviani, un ringraziamento particolare sarà inoltre rivolto a Stefania Fontanelli, Assessora alle pari opportunità del Comune di Montelupo Fiorentino, che ha seguito insieme ad Aglaia Viviani il percorso progettuale.

Seguiranno gli interventi del team di lavoro de Il Borro, della Dott.ssa Bellini, geriatra dell'ASL Toscana Centro, del presidente de Il Borro e dei rappresentanti dell'associazione Vorrei Prendere il Treno, che ha sostenuto l'iniziativa.

La serata sarà arricchita da intermezzi musicali con Simone Faraoni e da letture a cura di Tia Marino e Giulia Flavi e della Libreria Mano Mano Piazza.

L'ingresso è libero e gratuito.

L'esperienza di questa prima edizione ha evidenziato il valore di uno spazio dedicato all'incontro e al sostegno reciproco, tanto che è già in corso una riflessione condivisa per dare continuità al progetto con una nuova edizione dopo la pausa estiva

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa