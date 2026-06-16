Pattuglia della polizia locale alla stazione di Empoli nelle ore di punta

Da pochi giorni è stato reso stabile un nuovo presidio della polizia locale dell'Unione dei Comuni, comando di Empoli, in piazza Don Minzoni. Due volte al giorno, in concomitanza con l'afflusso maggiore di treni, una pattuglia di agenti sarà presente per monitorare e sorvegliare l'area della stazione ferroviaria a tutela dei pendolari. Ricordiamo che Empoli è la terza stazione della Toscana per numero di passeggeri, in linea con capoluoghi di provincia come Prato e Arezzo.

"La nostra amministrazione - commenta il sindaco Alessio Mantellassi - ha fortemente voluto questa sperimentazione del servizio per questa settimana. Valuteremo in questi giorni la sua efficacia e in caso positivo lo prorogheremo. Ci muoveremo ancora per chiedere anche un presidio serale all'interno della stazione. Nei prossimi mesi, con i lavori per il nuovo comando della polizia locale alle ex Poste di via Palestro e con la riqualificazione di piazza Don Minzoni puntiamo a dare un nuovo aspetto all'area della stazione nel segno del decoro e della sicurezza".

"L'obiettivo di questa sperimentazione - afferma l'assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini - è di integrare la presenza della polizia locale con le altre forze dell'ordine presenti nella nostra città. Naturalmente le agenti e gli agenti saranno nella piena facoltà di fare controlli durante il pattugliamento ma la loro presenza è necessaria per un arrivo in stazione e un deflusso dei passeggeri in tranquillità".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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