Rifiuti non ritirati a Empoli, FdI: "Riorganizzazione non può diventare un alibi"

Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Empoli interviene nuovamente sui disservizi nella raccolta dei rifiuti che stanno interessando ancora diverse zone della città e che, secondo le segnalazioni ricevute dai cittadini, proseguono anche nell’area di via Busoni e nella zona di piazza San Rocco.

In particolare, "vengono segnalati mancati o ritardati ritiri dell’organico e di altro materiale esposto correttamente, almeno dalla giornata di venerdì 12.06 con accumuli che, soprattutto con le temperature di questi giorni, producono cattivi odori, degrado e comprensibili preoccupazioni sotto il profilo igienico-sanitario".

La stampa locale ha già dato conto, nelle ultime settimane, delle difficoltà legate alla riorganizzazione del servizio porta a porta da parte di Plures Alia, avviata dal 1° giugno. È stato spiegato che il nuovo modello dovrebbe rendere il servizio più efficiente, omogeneo e coordinato. Tuttavia, a distanza di giorni, ai cittadini non interessano più le formule organizzative: interessa che i rifiuti vengano ritirati quando previsto.

Fratelli d’Italia Empoli ritiene inaccettabile che il problema venga scaricato sui cittadini con il semplice invito a segnalare tramite Aliapp o call center. La segnalazione è utile, ma non può sostituire il controllo del territorio, né può diventare il modo ordinario per far funzionare un servizio pubblico essenziale. Chi paga regolarmente la tariffa rifiuti non può essere costretto a inseguire il gestore per ottenere un ritiro dovuto.

Ancora più grave è che piazza San Rocco sia da tempo una zona già attenzionata per problemi di decoro, sicurezza urbana e conferimenti irregolari. Se a criticità già note si aggiungono mancati ritiri dell’organico o accumuli di materiale, il rischio è quello di aggravare ulteriormente una situazione che i residenti denunciano da mesi.

Per questo Fratelli d’Italia Empoli chiede al sindaco e alla giunta di non limitarsi a prendere atto delle giustificazioni di Alia, ma di pretendere immediatamente:

1. un intervento urgente di ritiro e pulizia nelle zone di via Busoni, piazza San Rocco e nelle altre aree ancora interessate dai disservizi;

2. una mappatura puntuale delle strade dove si sono verificati mancati ritiri dopo la riorganizzazione del servizio;

3. un report pubblico, chiaro e verificabile, sulle segnalazioni ricevute, sui tempi di risposta e sui recuperi effettivamente eseguiti;

4. un presidio straordinario nelle zone più sensibili, con particolare attenzione a organico, cestini pubblici, campane del vetro e aree soggette ad abbandoni;

5. una verifica politica e amministrativa con Alia sulle responsabilità dei disservizi e sulle misure correttive da adottare subito.

Il servizio di raccolta rifiuti non è un favore fatto ai cittadini: è un servizio pubblico pagato dai cittadini. Quando il sistema non funziona, il Comune ha il dovere di intervenire con decisione, pretendendo standard adeguati dal gestore e fornendo risposte concrete ai residenti.

Fratelli d’Italia Empoli continuerà a raccogliere le segnalazioni dei cittadini e a portare il tema nelle sedi istituzionali, perché decoro urbano, igiene pubblica e qualità dei servizi non possono essere sacrificati sull’altare di una riorganizzazione gestita male.

A questo proposito, la Consigliera di Fratelli d’Italia Francesca Peccianti, Presidente della Prima Commissione Affari Generali, competente anche sui Servizi pubblici e sulle società partecipate, sta predisponendo un ordine del giorno ad hoc per convocare i rappresentanti di Plures Spa- Alia a riferire sul disservizio verificatosi e perdurante, nonchè sulle tariffe applicate.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Empoli

Fonte: Fdi Empoli