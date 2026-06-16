Roffia, una serata dedicata a Renato Zero

La grande musica di Renato Zero arriva a Roffia con uno spettacolo capace di emozionare e coinvolgere il pubblico di ogni età. Sabato 21 giugno, l’Associazione Culturale I Festaioli di Roffia organizza una speciale serata con “TeatroZero in Tour”, un omaggio musicale dedicato a uno degli artisti più amati della musica italiana.

La serata sarà infatti da un’apericena su prenotazione. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività promosse dai Festaioli di Roffia per animare il territorio e offrire occasioni culturali e ricreative aperte a cittadini, famiglie e visitatori.

«Portare a Roffia uno spettacolo dedicato a Renato Zero significa offrire al pubblico una serata di qualità, fatta di emozioni, ricordi e grande musica italiana. Vogliamo che il nostro paese continui a essere un luogo di incontro e di partecipazione, capace di accogliere eventi che uniscono le persone e valorizzano la vita della comunità.»

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