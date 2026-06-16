Addio a Romano Matteucci, storico fondatore dell'autoscuola di Sovigliana

Sovigliana è in lutto per Romano Matteucci, scomparso ieri all'età di 86 anni e storico fondatore e titolare dell'autoscuola 'Romano' attiva nella frazione vinciana da 50 anni. Matteucci soffriva problemi di salute, peggiorati negli ultimi mesi.

Aveva iniziato a lavorare alla concessionaria di Vasco Scotti, fondatore dell'omonimo concessionario empolese. Successivamente, insieme a Scotti, aveva avviato l'attività dell'autoscuola, oggi gestita insieme al figlio Daniele, che da 36 anni lavorava al fianco del padre. "Mio padre ha cominciato come venditore d’auto da Vasco Scotti - racconta il figlio Daniele - poi Vasco, da grande imprenditore, intuì il potenziale delle autoscuole e aprì insieme a mio padre l'autoscuola che è in attività da ormai 50 anni. Vasco voleva molto bene a mio padre, era il suo pupillo tant'è che gli aveva messo a disposizione una stanza in via Tripoli, nell'edificio dove aveva sede il concessionario Scotti".

Persona molto conosciuta e ben voluta, ha formato alla guida migliaia di persone nel corso di mezzo secolo. "Ha dato la patente a tutti. In ospedale ci hanno riconosciuto in tanti: tutti gli infermieri avevano preso la patente da lui. Addirittura la guardia medica, intervenuta per constatarne la morte, lo conosceva".

Anche il sindaco di Vinci Daniele Vanni ha espresso il suo cordoglio: "Con profondo dispiacere apprendiamo della scomparsa di Romano Matteucci, storico titolare dell'autoscuola che porta il suo nome, venuto a mancare all'età di 86 anni. Per oltre cinquant'anni ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni di automobilisti, accompagnando con professionalità, competenza e umanità tantissimi giovani nel percorso verso la patente. Il suo impegno costante e la sua dedizione al lavoro hanno lasciato un segno indelebile nella comunità. Alla famiglia, ai collaboratori e a quanti gli hanno voluto bene giungano le più sentite condoglianze e un pensiero di vicinanza in questo momento di dolore".

I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa di Pontorme.

Niccolò Banchi

Notizie correlate